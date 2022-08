Baltijas vidējā elektroenerģija cena pieauga par piektdaļu; saražota puse no patērētā apjoma

Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena bija 512,48 eiro/MWh, Lietuvā – 514,68 eiro/MWh, un vienoti kāpa par 22%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena pieauga par 19% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu iepriekš un bija 422,61 eiro/MWh, ziņo AS "Latvenergo"

Pagājušajā nedēļā turpinājās elektroenerģijas pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas ierobežojumi starp Igauniju un Latviju remontdarbu dēļ. Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena kāpa par 32% līdz 236,27 eiro/MWh.

Aizvadītajā nedēļā pieredzētais straujais cenu lēciens energoproduktu un oglekļa emisiju kvotu tirgū – dabasgāzei kāpjot par 16%, oglēm pieaugot par 15%, un oglekļa emisiju kvotu cenai pieaugot par 9% pret iepriekšējās nedēļas datiem – izraisīja elektroenerģijas cenu pieaugumu ne tikai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, bet arī Centrāleiropā. Elektroenerģijas cenu pieaugumu Nord Pool reģionā ietekmēja arī Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamās jaudas īpatsvara samazinājums līdz 80% no kopējās uzstādītās jaudas. Turklāt aizvadītajā nedēļā turpināja samazināties Ziemeļvalstu hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis, pietuvojoties zemākajai robežai pēdējos 20 gados. Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja arī par 2% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, taču plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala bija par 4% lielākas nekā nedēļu iepriekš.

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš mēreni pieauga, un kopā tika patērētas 6613 GWh, bet izstrādes apjomi pieauga līdz 7024 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2% līdz 492 GWh. Latvijā kopā patērētās elektroenerģijas apjoms kāpa par 4% un bija 125 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 138 GWh, tas bija par 1% lielāks nekā iepriekšējā nedēļā. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2%, kopā tika patērētas 229 GWh.

Baltijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 15% līdz 249 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjomi kāpa par 73% līdz 55 GWh. Tikmēr Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 7% līdz 103 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 91 GWh, kas bija par 21% lielāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 44%, Igaunijā – 75%, bet Lietuvā – 40%. Baltijas valstīs tika saražots 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.