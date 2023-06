'Baltijas zīmolu forums' šogad pirmo reizi norisināsies Tallinā, izcels drosminiekus

Šī gada 22. septembrī norisināsies piektais "Baltijas zīmolu forums" jeb "Baltic Brand Forum", kurā plānots izcelt zīmolus, kas izaicina ierastās normas un iestājas par drosmīgām idejām, veiksmīgi iekarojot pasauli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tādējādi foruma centrālais temats ir "Drosme". Pasākuma ietvaros tiks diskutēts par to, ko nozīmē būt drosmīgam zīmolam un cik svarīgi ir pieturēties pie uzņēmuma vērtībām un uzskatiem. Sabiedrība mūsdienās sagaida no zīmoliem drosmi izteikt savu nostāju un rīkoties ne tikai uzņēmējdarbības jomā, bet arī sabiedriskā līmenī.

Zīmolu eksperti un nozares profesionāļi no sešām dažādām valstīm dalīsies savās zināšanās un pieredzē paneļdiskusijās un lekcijās, bet foruma noslēgumā tiks apbalvoti drosmīgākie un mīlētākie Baltijas valstu zīmoli.

Šogad foruma īpašo viesu vidū būs tādi nozares atzīti eksperti kā "Contagious" līdzdibinātājs un grāmatas "The Contagious commandments: 10 Steps to Brand Bravery" līdzautors Pauls Kemps-Robertsons, pasaulē straujāk augošā ūdens zīmola "Liquid Death" radošais viceprezidents Endijs Pīrsons, Ukrainas apbalvotākās aģentūras "Banda Agency" līdzdibinātājs un "Be Brave Like Ukraine" platformas līdzautors Riks Serdjuks, zīmola "Bolt" globālais vadītājs Maksimiliāns Malickis, "AirBaltic Web3" projektu vadītājs Artūrs Garais, ilgtspējas konsultāciju uzņēmuma "OMG Momentum" līdzdibinātāja Stefānija Helēna Šellere, kā arī pasaulē atzīto Viļņas tūrisma kampaņu radošais direktors Antonio Bečtle un citi.

"Baltic Brand Forum" norisināsies 22. septembrī Tallinā, Igaunijā, starptautiskajā fotogrāfijas muzejā "Fotografiska", kurā satiekas pasaules līmeņa fotomāksla un atvērta domāšana. Foruma noslēgumā izcilākie zīmoli no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tiks apbalvoti dažādās kategorijās, piemēram, "mīlētākie", "zaļākie", "drosmīgākie" zīmoli un "cilvēcīgākie" zīmoli. Baltijas zīmolu topa uzvarētājus nosaka Baltijas iedzīvotāji, balstoties uz "Brand Capital" dzīvesstila pētījumu. Apbalvošanas ceremonijas īpašais viesis būs viens no Igaunijā populārākajiem mūziķiem un producentiem NOËP.

"Baltic Brand Forum" organizē "Magic", OMD, "Norstat" sadarbībā ar "Tuuli", "airBaltic", "Google", "LUX express", "Moller Baltic", "Element", "Httpool", "Eco Baltia", "Trickster", "Delfi", "TV3 Group", "IR Nauda", "Sky Media" un "JCDecaux".