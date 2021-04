'Baltika' 2023. gadā pārtrauks zīmola 'Monton' apģērbu tirdzniecību

AS "Baltika" ir parakstījusi līgumu par zīmola "Monton" preču zīmju pārdošanu Eiropā uzņēmumam "Shenzhen Maiteng International Apparel Co." Ltd, kas šobrīd nodarbojas ar "Monton Sports" sporta apģērbu pārdošanu, informē uzņēmuma pārstāvji.

"Baltika" turpinās darbu pie sava jaunā biznesa modeļa ieviešanas, koncentrējoties tikai uz sieviešu apģērbu zīmola "Ivo Nikkolo" izstrādi un mārketingu. Zīmola "Ivo Nikkolo" 2021.gada pavasara/vasaras pārejas kolekcija jau ir atklāta, tāpat arī jaunais zīmola aksesuāru koncepts, un atjaunotais e-veikals. 2021.gada rudenī tiks prezentēta pirmā pilnā apģērbu kolekcija.

Līdz 2023. gadam licence par igauņu dizaina apģērbu pārdošanu zem zīmola "Monton" nosaukuma piederēs AS "Baltika". Šo pārejas periodu "Baltika" izmantos, lai prezentētu šī gada Olimpisko kolekciju un tirgotu "Monton" zīmola preču atlikumus.

"Baltika Group" valdes priekšsēdētājs Flavio Perini komentē, ka zīmola "Monton" pārdošana ir svarīgs pagrieziena punkts uzņēmuma biznesa stratēģijā.

"Īstenot mūsu biznesa stratēģiju nozīmē stabilizēt mūsu finansiālo situāciju un likt galveno uzsvaru tikai uz "Ivo Nikkolo" zīmola attīstību. Visi ienākumi no "Monton" pārdošanas tiks izmantoti, lai segtu bankas aizdevumu, kas tur preču zīmes ķīlu," viņš skaidro.