Baltkrievu ieguldījumi Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā šogad strauji pieaug

Iespējamās jaunās sankcijas pret Baltkrieviju varētu ietekmēt arī šīs valsts ieguldījumu plūsmu Latvijā, vēl lielāku vērību pievēršot personām, kas saistītas ar šiem uzņēmumiem.

Baltkrievijas personu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd kopā veido 17,5 milj. eiro, kas to pēc uzkrāto ieguldījumu apjoma Latvijā citu valstu vidū ierindo 27. pozīcijā, liecina "Lursoft" dati. Baltkrievu ieguldījumi Latvijā šobrīd reģistrēti 803 uzņēmumu pamatkapitālos. Tiesa, 11,46% no šiem uzņēmumiem šobrīd ir apturēta saimnieciskā darbība, savukārt 4,23% uzņēmumu jau sākts likvidācijas process.

"Lursoft" izpētījis, ka pēdējos sešos gados baltkrievu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ik gadu samazinājies, 2020.gada izskaņā uzkrātajai ieguldījumu summai sarūkot līdz 10,51 milj. eiro, savukārt šī gada pirmajos piecos mēnešos sekojis līdz šim straujākais ieguldījumu apjoma pieaugums. Šogad Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos tas audzis par 7 milj. eiro.

Kā rāda "Lursoft" statistikas dati, šogad aprīlī ievērojamus ieguldījumus Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos veicis Viachaslau Sviatkin. Lielākais no šiem darījumiem bijis viņa ieguldījums 1995. gadā reģistrētā uzņēmuma SIA "Visarine Investments" pamatkapitālā – 5,6 milj. eiro. Tādējādi tas kļuvis par lielāko Baltkrievijas kapitāla uzņēmumu Latvijā. Pēdējos gados minētā uzņēmuma īpašnieks bijis Arturam Eresko piederošais SIA "Belita".

Šogad aprīlī Viachaslau Sviatkin kļuvis arī par SIA "Primera Holding" (1,6 milj. eiro pamatkapitāls) un SIA "Smile Holding" (584,6 tūkst. eiro pamatkapitāls) īpašnieku. Kamēr finanšu pakalpojumu nozarē reģistrētie SIA "Visarine Investments" un SIA "Primera Holding" vēl nav iesnieguši pārskatus par 2020. gadu, datu apstrādes jomā strādājošais SIA "Smile Holding" pērn apgrozījis 2,91 milj. eiro, bet nopelnījis 8,2 milj. eiro, jo guvis vairākus miljonus eiro lielus ieņēmumus no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā. SIA "Smile Holding" piederošais SIA "E100 LV" nodarbojas ar starpniecības pakalpojumu sniegšanu transporta kompānijām, nodrošinot tiem iespēju veikt norēķinus par preču vai pakalpojumu pirkšanu degvielas uzpildes stacijās ar E100 degvielas kartes palīdzību.

Trešdaļa saistīti ar tirdzniecību

Analizējot nozares, kurās Latvijā reģistrēts visvairāk baltkrievu kapitāla uzņēmumu, pirmajās vietās izvirzījusies tirdzniecība. Tā veido teju trešdaļu no visiem uzņēmumiem ar baltkrievu kapitālu, jo 21,54% nodarbojas ar vairumtirdzniecību, bet vēl 8,97% – ar mazumtirdzniecību. Trešā populārākā uzņēmējdarbības nozare ir operācijas ar nekustamo īpašumu. Pēc apgrozījumu kopsummas 2019. gadā lielākā nozare ar baltkrievu kapitālu bijusi vairumtirdzniecība. Šie uzņēmumi aizpērn apgrozījuši 231,62 milj. eiro.

Nozares, kurās reģistrēts visvairāk uzņēmumu ar baltkrievu pamatkapitālu (% no kopējā uzņēmumu skaita Latvijā ar baltkrievu pamatkapitālu):

1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 21,54%;

2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 8,97%;

3. Operācijas ar nekustamo īpašumu: 6,35%;

4. Sauszemes transports un cauruļvadu transports: 5,73%;

5. Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības: 4,48%.

Pēc 2019.gada apgrozījuma lielākās nozares ar baltkrievu pamatkapitālu:

1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 231,62 milj. eiro;

2. Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana: 27,65 milj. eiro;

3. Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības: 20,72 milj. eiro;

4. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 14,33 milj. eiro;

5. Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana: 12,61 milj. eiro.

Pēc apgrozījuma lielākais baltkrievu kapitāla uzņēmums Latvijā ir Irinai Jmil piederošā vairumtirdzniecības kompānija SIA "NeoTrade". "Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka 2019.gadā šis uzņēmums palielinājis apgrozījumu līdz 48,55 milj. eiro, bet peļņu līdz 330,90 tūkst. eiro. Uzņēmums nodarbojas ar naftas ķīmijas produktu iepirkšanu Baltkrievijā un to tālāku tirdzniecību Ukrainā un citās valstīs. Apgrozījuma ziņā otrs lielākais baltkrievu kapitāla uzņēmums Latvijā bijis tehniskās sāls, mēslojuma, naftas ķīmijas un naftas produktu vairumtirgotājs SIA "Oil Logistic", kura dalībnieki ir trīs Baltkrievijā reģistrēti uzņēmumi. Vēl 2019. gadā uzņēmums apgrozījis 36,13 milj. eiro, savukārt pērn jūlijā tā dalībnieki pieņēmuši lēmumu par saimnieciskās darbības pārtraukšanu un pašlikvidācijas procesa uzsākšanu.

Baltkrievu kapitāla uzņēmumi Latvijā 2019. gadā kopā apgrozījuši 376,61 milj. eiro, pēc nodokļu nomaksas kopā nopelnot 24,51 milj. eiro. Ar darba vietām šie uzņēmumi nodrošināja vairāk nekā divus tūkstošus strādājošo, nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā 2019. gadā samaksājot 13,68 milj. eiro, savukārt pērn – 14,83 milj. eiro.

Lielākais darba devējs 2020.gadā starp šiem uzņēmumiem bijis lietoto apģērbu tirgotājs SIA "UBL", kura 62,22% kapitāldaļu turētājs ir Ints Gruzītis, savukārt pārējos 37,78% vienādās daļās sadala Ala un Piotr Khadasevichi no Baltkrievijas. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka darbinieku skaits uzņēmumā 2020. gadā pieaudzis līdz 111 strādājošajiem, uzņēmumam kopumā nodokļos pērn valsts kopbudžetā samaksājot 626,64 tūkst. eiro.

Šobrīd SIA "UBL" reģistrētas 10 struktūrvienības, tostarp 9 veikali Rīgā. Covid-19 radītās krīzes seku pārvarēšanai uzņēmums pēdējā laikā vairākkārt izmantojis valsts sniegto atbalstu, tostarp, šogad gan martā, gan aprīlī saņemot 100 tūkst. eiro lielus atbalstus apgrozāmo līdzekļu plūsmu nodrošināšanai, gan arī vairākkārt izmaksāta atlīdzība dīkstāvē esošajiem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī VID atbalstījis SIA "UBL" nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, uzņēmumam nav bijuši nodokļu parādi, kas pārsniegtu 150 eiro.

Patiesais labuma guvējs 64 uzņēmumos

"Lursoft" pētījums atklāj, ka informāciju par patiesajiem labuma guvējiem atklājuši visi uzņēmumi, tiesa, astoņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību norādījušas, ka to patiesos labuma guvējus nav iespējams noskaidrot. To vidū ir, piemēram, arī dzērienu vairumtirgotājs SIA "Belpiščeprom", kas 2019. gadā apgrozījis 6,35 milj. eiro. Uzņēmuma dalībnieki ir septiņas baltkrievu kompānijas.

Tikmēr ir baltkrievu uzņēmumi, kuri ar vērienu izvērsuši savu darbību Latvijā, reģistrējot vairākus uzņēmumus. Līderis šajā ziņā ir Aliaksei Kandratsionak, kurš kā patiesais labuma guvējs reģistrēts 64 uzņēmumos Latvijā. Uzņēmēja kopējais ieguldījums šo uzņēmumu pamatkapitālos veido 206,62 tūkst. eiro. Tiesa, kā izpētījis "Lursoft", 14 no šiem uzņēmumiem šobrīd ir izbeigta darbība, sestajai daļai ir reģistrēti nodrošinājumi, un vairākumam uzņēmumu ir nodokļu parādi. To kopējais apmērs pietuvojies 500 tūkst. eiro. Viņam piederošie uzņēmumi Latvijā pārstāv plašu nozaru spektru, 15% no tiem saistīti ar vairumtirdzniecību.

Šīs uzņēmējs nebūt nav vienīgā persona no Baltkrievijas, kura kā patiesais labuma guvējs reģistrēts vairākos Latvijas uzņēmumos. Piemēram, Leanid Bahushevich ir patiesais labuma guvējs 19 uzņēmumos, savukārt Daniil Kovrigo – 12 kapitālsabiedrībās.