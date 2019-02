Bankas 'Citadele' vadītājs: 'Moneyval' būtu ļoti jālepojas ar Latvijas paveikto

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejai "Moneyval" būtu ļoti jālepojas ar Latvijas paveikto, intervijā atzina bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs, kā arī Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

"Es neesmu tik kompetents niansēs, kā "Moneyval" un naudas atmazgāšanas apkarošanas Finanšu darījumu darba grupa (FATF) vērtē valstis, taču "Moneyval" vietā es ļoti lepotos ar to, ko Latvija ir izdarījusi pēdējā gada laikā. Es lepotos arī ar to, ko Latvija ir izdarījusi pēdējo piecu gadu laikā, bet pakratītu ar pirkstu, ka kaut kas bija arī par lēnu. Taču tas, ko Latvija ir izdarījusi gada laikā, ir jāmāk "pārdot". Ja mūsu atbildīgās amatpersonas partneriem to mācēs "pārdot", tad es ceru, ka viss būs labi," sacīja Beļavskis.

Tostarp viņš atzīmēja, ka banku sektors ir ļoti strauji samazinājis augsta riska klientu skaitu, taču vēl ir nepadarīti darbi jomās, kas nav saistītas ar banku sektoru, piemēram, ekonomisks noziegums Latvijā joprojām nav īsts noziegums. "Mēs zinām, cik strauji ir samazinājies un turpina samazināties augsta riska klientu skaits. Šī 25 gadus būvētā industrija vienkārši ir beigusies dažu mēnešu laikā. Tādēļ es "Moneyval" vadības vietā būtu ļoti gandarīts par Latvijas paveikto. Taču mums šis stāsts ir jāmāk "pārdot", un diemžēl ir vēl lietas, kuras vispār nav saistītas ar bankām - ekonomisko noziegumu izmeklēšana utt. Diemžēl pie mums ekonomisks noziegums joprojām nav īsts noziegums," teica Beļavskis.

Tāpat bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs norādīja - Latvijai ir svarīgi, ka ir samazināts risks un esošie banku klienti nevar izraisīt tādus incidentus, kādi bija, piemēram, Moldovā. "Tad, kad atbrauca ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla ("FinCEN") pārstāvji un pār mums nolaida šo Damokla zobenu, es pat neticēju, ka pārmaiņas varēs panākt tik ātri. Mums kā iedzīvotājiem un Latvijas pilsoņiem svarīgākais ir tas, lai ir samazināts risks. Tie banku klienti, kuri ir palikuši tagad, pie mums noteikti nevarētu izraisīt tādus incidentus, kādi bija Moldovā vai citur. Mums kā pilsoņiem tas ir milzīgs ieguvums. Mēs naktīs varam gulēt mierīgi. Tagad mums ir tikai jāgaida, lai atjaunojas Latvijas reputācija un starptautiskā finanšu sistēma uz Latviju skatās, kā uz sakārtotu vidi," viņš sacīja.

Beļavskis arī atzīmēja, ka Latvijā ir skaidra un intensīva kustība virzienā, lai šos jautājumus sakārtotu. "Tas lielā mērā ir politisks jautājums, un ļoti liela loma ir mūsu valdībai un Ārlietu ministrijai, lai to lobētu arī starptautiski. Mēs taču paši zinām, kādi mēs esam - mēs esam godīgi un strādīgi, un, ja kaut kas ir jāizdara, tad mēs to arī izdarām, nevis cenšamies apmānīt un spēlēt kaut kādas politiskās spēlītes. Un mēs arī zinām, ka mēs gribam šos jautājumus sakārtot - ministrijas grib, policija grib, prokuratūra grib un Kontroles dienests grib. Ja šo stāstu var "pārdot", tad viss būs lieliski. Nu ja tas neizdosies, tad tāpat būs lieliski, tikai vēlāk. Latvija, manuprāt, pasaulē jau ir slavena ar to, ka, lai arī kāda būtu krīze, mēs savus darbus izdarām, no tās tiekam ārā un pēc tam esam vēl stiprāki," viņš teica.

"Vienlaikus, ja vienā valstī vienai bankai ir izteikts "FinCEN" brīdinājums par sistemātisku naudas atmazgāšanu, ja dažas bankas ir minējušas, ka centrālās bankas prezidents ir mēģinājis spēlēties ar ietekmi, tad kas vēl daudz sliktāks ar mums var notikt?," piebilda Beļavskis.

Tāpat viņš uzsvēra, ka Latvijai šī reputācijas krīze ir jāizmanto, lai iegūtu ilgtermiņā. "Ir tāds teiciens "Neiznieko krīzi!". Jaunās valdības un it īpaši premjera apņēmība un izpratne par šo ir patīkams pārsteigums - tas iedvesmo un liek ticēt, ka ilgtermiņa ieguvumi valstij būs daudzās jomās. Reformas pamatelementi ir pārdomāti un precīzi ataino prioritātes, lai Latvija kļūtu par piemēru valstīm visā reģionā. Ceļš gan nebūs īss un viegls," pauda Beļavskis.

Jau vēstīts, ka "Moneyval" noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu. Tās ziņojumā par Latviju kopsavilkumā skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem. "Moneyval" Latvijas rīcību atzīst par mazefektīvu divās jomās - patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

