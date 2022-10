Bankas ieteikumi tiem, kas vēlas gūt ienākumus, izīrējot savu īpašumu

Jebkurš īpašums ir ilgtermiņa investīcija, tomēr tas sniedz iespēju pelnīt paralēli - izīrējot mitekli patstāvīgiem īrniekiem vai īstermiņā, piemēram, tūristiem.

"Šobrīd, kad apkures izmaksas solās būt daudz lielākas nekā citus gadus, iespējams, ir īstais laiks domāt par esoša īpašuma savešanu kārtībā un tā izīrēšanu, lai nopelnītu papildus ienākumus. Protams, jāizvērtē, kāda veida īrei gribat nodot savu īpašumu – ilgtermiņā ar īrniekiem, kuri labākajā gadījumā mainās ik pa vienam vai diviem gadiem, vai īstermiņā, piemēram, ceļotājiem, kas vietnē airbnb.com meklē dažu dienu naktsmājas," saka, bankas "Citadele" Privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks.

Uzņemt ceļotājus

Dalīšanās ekonomika (sharing economy) arī pie mums sniedz iespējas tiem, kuri vēlas iegūt papildu līdzekļus, izīrējot lieko istabu, vasaras māju vai dzīvokli. Tādas vietnes kā airbnb.com un booking.com atļauj izvietot sludinājumu par savu īpašumu un uzņemt viesus no visas pasaules. Visa komunikācija un maksājumu administrēšana notiek pie pakalpojumu nodrošinātājiem, un saimniekam atliek rūpēties vienīgi par viesu labsajūtu.

Lai veiksmīgāk sāktu savu darbību kādā no šīm vietnēm, vispirms nepieciešams veikt sava īpašuma foto sesiju. Fotogrāfijās skaidri norādot visas pieejamās ērtībās – gultas, vannas istabas, virtuves iekārtu. Jo skaidrāk norādīsiet, kas viesiem pieejams īpašumā, jo vairāk viesu vēlēsies pie jums ciemoties. Tāpat rūpīgi aizpildiet aprakstu par īpašumu, neaizmirstot norādīt tādas detaļas kā, piemēram, cik viesiem īpašums paredzēts, vai pieejama zīdaiņu gultiņa, vai virtuve ir aprīkota ēdiena gatavošanai, vai pieejama autostāvvieta, grils vai varbūt pat burbuļvanna.

Ņemot vērā, ka ciemosies arī viesi no citām valstīm, neaizmirstiet pievienot skaidras atrašanās vietas norādes, īpaši, ja tas atrodas lauku teritorijā. Vērts arī padomāt par sistēmu, kas ļauj viesiem "iečekoties" bez jūsu klātbūtnes, piemēram, atslēgu kastīte ar ciparu kombināciju. Tas dos viesiem brīvības sajūtu, un jums nebūs jāgaida, ja viesi aizkavējušies.

Pozitīvas publiskas atsauksmes saņemsiet, ja viesiem nodrošināsiet izklaides iespējas vai negaidītus pārsteigumus, piemēram, galda spēles, brošūras ar apkārt esošajiem tūristu objektiem, dabas tējas izlasi vai vietējo ražotāju našķus.

Neaizmirstiet atstāt pozitīvas atsauksmes par viesiem, kas pamudinās arī viņus sniegt atzinīgus vārdus par viesošanos pie jums. Pozitīvas atsauksmes par jūs mītni palīdzēs piesaistīt arī citus viesus.

Ieguldot var gūt vairāk

Ja plānojat izīrēt īpašumu ilgtermiņā, no sākuma bankas eksperti ieteic apdomāt, kāda tipa īrniekus vēlēsieties izmitināt. Tāpat svarīgi ir saprast, cik lielu īres maksu varēsiet saņemt, un vai tā nosegs kredīta maksājumus, ja plānojat iegādāties dzīvokli izīrēšanai. Lai saprastu, vai īres maksa nav par mazu vai lielu, veiciet izpēti īres dzīvokļu sludinājumos. Pievērsiet uzmanību arī komentāriem pie sludinājumiem, jo tie bieži pasaka, ko potenciālie īrnieki domā par cenas atbilstību.

Domājiet par dzīvokļa izīrēšanu, sāciet ar inventarizāciju, lai saprastu dzīvokļa stāvokli un nepieciešamos uzlabojumus. Jo vairāk ieguldīsiet dzīvoklī, jo labāku cenu varēsiet prasīt īrniekiem. Mirklī, kad cena liksies par augstu, potenciālie īrnieki pieķersies pat vissīkākajam kosmētiskajam trūkumam.

Tāpat svarīgi ir saprast, kāda tipa dzīvokli vai māju izīrēsiet – mēbelētu vai bez mēbelēm, vai būsiet gatavi aizvākt mēbeles, ja īrnieks ļoti vēlēsies vest savas? Jebkurā gadījumā, ja dzīvoklis ir mēbelēts un mēbeles plānots izmantot ilgtermiņā, apsveriet izveidot aprīkojuma tāmi, kurā uzskaitītas visas mēbeles, sadzīves tehnika un jebkādi esoši bojājumi, ja tādi ir. Ideālā gadījumā ar fotogrāfijām.

Kā obligāta prasība gan jūsu, gan īrnieka drošībai ir īres līgums, kurā abas puses vienojas par īpašuma lietošanas noteikumiem. Šeit var atrunāt tādus punktus kā mājdzīvnieku turēšanu, remontdarbu veikšanu, īres līguma termiņu un citus svarīgus jautājumus.

Jāmaksā nodokļi, jākārto citas formalitātes

Jebkurā veidā izīrējot savu īpašumu, būs jārēķinās ar dažām formalitātēm, kas jāsakārto. Tā kā izīrēšana ir saimnieciskā darbība, no gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Atkarībā no jūsu situācijas un plānotās saimnieciskās darbības ir jāizvēlas kāds no piedāvātajiem nodokļu režīmiem – saimnieciskās darbības reģistrēšana, mikrouzņēmuma nodokļa maksāšana vai atvieglotais režīms, kas paredz piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar īrnieku paziņot VID par to, ka nereģistrēsiet saimniecisko darbību. Atviegloto režīmu iespējams izvēlēties, ja neplānojat no ienākumiem atskaitīt izdevumus, kuri radušies dzīvokļa apsaimniekošanas laikā, piemēram, santehniķa izsaukšana utt. Ar precīzām nodokļu likmēm iespējams iepazīties VID mājas lapā.

Banka kā pozitīvu faktoru izceļ to, ka, izīrējot īpašumu ar airbnb.com vai booking.com starpniecību, nav jāreģistrē katrs viesis, kas ciemojas, bet tikai sākotnējais sadarbības līgums ar vietnēm un jāpiefiksē ienākumi.