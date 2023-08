Bankas visā pasaulē satrauc daļa aizdevumu

Aizņēmumu izmaksu pieaugums šogad ir padarījis komerciālo nekustamo īpašumu par vienu no vissmagāk skartajām ekonomikas jomām, tādēļ starptautiskās bankas šobrīd meklē veidus, kā no šis jomas aizdevumiem atbrīvoties, raksta "Bloomberg".

Aizdevēji, tostarp "Goldman Sachs Group Inc." un "JPMorgan Chase & Co.", pēdējos mēnešos ir mēģinājuši atbrīvoties no aizdevumiem, kas nodrošināti ar birojiem, viesnīcām un pat dzīvokļiem, taču tas nav viegls uzdevums, jo bažas par komerciālo nekustamo īpašumu un tā tālāko cenu dinamiku ir pieaugušas.

Šī sektora īpašumu, īpaši biroju ēku, pārdošanas temps, ir palēninājies, mazinot namīpašniekiem un aizdevējiem iespējas variēt, nosakot aktīvu vērtību.

"Dažas bankas ir mēģinājušas "testēt" biroja aizdevumu tirgu, un tās vienkārši nevar sasniegt vēlamos rezultātus," sacījis nebanku aizdevēja "Madison Realty Capital" līdzdibinātājs Džošs Zēgens. "Ir pārāk liela pircēja un pārdevēja vēlamās cenas starpība, un sarunas nenotiek, jo piekrišana zemākām cenām pasliktinātu banku maksātspēju".

Bankas šobrīd skatās, ko var pārdot, lai palielinātu likviditāti vai izvairītos no sarežģītām situācijām, kas var rasties, kad aizdevuma termiņš tuvojas beigām un to ir nepieciešams refinansēt. Dažiem aizdevējiem neliela cenas samazināšana var būt izdevīgāka nekā risks, ka būs jāatbrīvojas no īpašuma un to nebūs iespējams pārdot, uzskata "SOLIC Capital" prezidents Gregorijs Haguds.

"Pat ja lielākā daļa no šiem aizdevumiem šodien ir ienesīgi, bankas cenšas samazināt savu ekspozīciju, pārdodot aizdevumus ar atlaidi," sacīja Haguds. "Daudzas no šīm bankām saka: "Es labprātāk pārdošu lētāk, neiekasējot visu plānoto, nevis saņemšu ķīlu un pēc tam man būs jātiek galā ar aktīvu."

"Goldman", " JPMorgan", kā arī citas bankas, tostarp "Capital One Financial Corp." un "M&T Bank Corp.", pēdējo mēnešu laikā ir mēģinājušas pārdot īpašumu aizdevumus, meklējot pircējus gan viena aizdevuma pārdošanai, gan darījumiem ar aizdevumu portfeļiem, norādījušas kredītiestādēm tuvu stāvošas, anonīmas personas.

Lai gan tiek palielināts spiediens uz bankām, lai tās samazinātu savu komercīpašumu risku, tādi kredīti, kuru aizņēmējus skar grūtības tos atdot, joprojām ir salīdzinoši maz. Tādēļ daļa banku izvēlas turēt kredītu un meklēt risinājumus kopā ar dažādiem aizņēmējiem.

Šī gada sākumā "Webster Financial Corp." pārdeva 80 miljonu ASV dolāru vērtu portfeli, kas bija saistīts ar birojiem un citiem īpašumiem Konektikutā, Ņūdžersijā un Ņujorkā.

Savukārt "JPMorgan" pēta iespēju nodot kādam citam 350 miljonu ASV dolāru aizdevumu, kura nodrošinājums ir Manhetenas "HSBC" tornis, jūlijā ziņoja "Bloomberg". Banka ir uzrunājusi potenciālos pircējus, lai kredītu pārdotu par nominālvērtību.

Bankas ir centušās pārdot parādus arī citiem nekustamajiem īpašumiem, piemēram, dzīvokļu ēkām vai viesnīcām. Saskaņā ar nekustamo īpašumu analītikas uzņēmuma "Green Street" datiem cenošana šiem īpašumu veidiem ir labāka, dzīvokļu vērtībai pēdējo 12 mēnešu laikā līdz jūlijam samazinoties par 16%, salīdzinot ar biroju cenu kritumu par 27%. Viesnīcu cenas šajā laika posmā nemainījās.