'Barbora' pāriet uz papīra iepirkumu maisiņiem

Pārtikas un sadzīves preču interneta veikals "Barbora" atsakās no lielajiem plastmasas iepirkumu maisiņiem. Turpmāk klientiem, noformējot pasūtījumu, vairs nebūs jāveic iepakojuma izvēle un visi pirkumi automātiski tiks piegādāti tikai papīra maisiņos. Uzņēmuma mērķis ir ilgtermiņā būtiski samazināt plastmasas iepakojuma apjomu, pakāpeniski atsakoties arī no mazajiem vienreizējās lietošanas maisiņiem, ziņo "Barbora" pārstāvji.

Līdz šim, iepērkoties interneta veikalā "Barbora.lv", klienti varēja izvēlēties, vai savu pirkumu saņemt iepakotu plastmasas vai papīra maisiņos. Kā uzsver "Barbora.lv" vadītāja Sanita Bērziņa, teju puse no visiem pirkumiem pēc klientu vēlmēm tika piegādāti plastmasas iepakojumā, kas liecina par gadu gaitā izveidotiem sabiedrības iepirkšanās paradumiem. Atteikšanos no plastmasas iepirkuma maisiņiem uzņēmums "Barbora" vienlaicīgi uzsāk visā Baltijā, kā arī Polijā, turklāt arī saldēto produktu, gaļas izstrādājumu, zivju, augļu un dārzeņu iepakošanai turpmāk paredzēts samazināt pārstrādājamās plastmasas maisiņu izmantošanu.

"Papīra iepirkumu maisiņi "Barbora.lv" klientiem tiek piedāvāti vairāk nekā divu gadu garumā, un tie jau uzreiz guva plašu atsaucību. Laika gaitā ir manāmi pieaudzis to pasūtījumu skaits, kas tiek piegādāti tieši papīra iepakojumā, un šobrīd to regulāri izvēlas jau puse no visiem mūsu klientiem. Esam gandarīti, ka iedzīvotāji aizvien biežāk dod priekšroku ilgtspējīgam iepakojumam, un kā viens no vadošajiem pārtikas un sadzīves preču interneta veikaliem mēs jūtam lielu atbildību veicināt šo pāreju un sabiedrības paradumu maiņu ilgtspējīgākā virzienā ilgtermiņā. Būtiski, ka "Barbora" iepirkumu maisiņi tiek ražoti no izturīga papīra un tos var izmantot atkārtoti vai nodot pārstrādei, tāpēc ticam, ka arī mūsu klienti Latvijā atzinīgi novērtēs šo soli un atbalstīs uzsāktās pārmaiņas," komentē "Barbora.lv" vadītāja Sanita Bērziņa.

Pāriešana uz papīra iepirkumu maisiņu izmantošanu nav vienīgais solis, ko "Barbora" veic ceļā uz videi draudzīgāku e-komerciju. Ilgtspējīgas pārmaiņas tikušas ieviestas arī individuālo produktu iepakošanā, samazinot vienreizējās lietošanas maisiņu apjomu par 76%. Tikai tie pārtikas un sadzīves produkti, kas var tecēt vai kā citādi bojāt citas preču grupas, kā arī augļi, kuru miza ir ēdama, tiek iepakoti atsevišķos maisiņos, tādējādi maksimāli samazinot plastmasas iepakojuma apjomu un vienlaicīgi gādājot par drošu produktu piegādi klientiem.

"Barbora.lv" ir Latvijā vadošais pārtikas un sadzīves preču interneta veikals, kas veic piegādes Rīgā, Jūrmalā, Salaspilī, Ikšķilē, Baložos, Dreiliņos, Sauriešos, Babītē, Carnikavā, Garkalnē, Ķekavā, Mārupē, Olainē, Stopiņos, Gaujā, Kadagā, Ikšķilē, Siguļos, Jelgavā, Ogrē un Saulkrastos, kā arī Rīgas apkaimē, un kopš 2020.gada aprīļa, ir paplašinājis savu darbību arī reģionos, kur piedāvā iedzīvotājiem ātri, ērti un droši iepirkties mājās un saņemt savu gatavo pasūtījumu kādā no "Barbora Express" tīkla punktiem "Maxima" veikalos 21 pilsētā visā Latvijas teritorijā. "Barbora.lv" zīmols Latvijā darbojas kopš 2017. gada un ir daļa no uzņēmuma "Radas", kas Lietuvā pārvalda interneta veikalu "Barbora" un kura pamatnodarbošanās ir elektroniskās tirdzniecības risinājumu radīšana un īstenošana. Pērn Barbora.lv apgrozījums pieauga par 132% salīdzinājumā ar 2019. gadu.