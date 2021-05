Bāru asociācija: Vakcinēto pārbaudei nāksies norīkot atsevišķu cilvēku

No 15.jūnija, kad pret Covid-19 vakcinētajiem būs iespējams brīvāk saņemt dažāda veida pakalpojumus, bāros, visticamāk, nāksies norīkot atsevišķu cilvēku, kurš pārbauda apmeklētāju vakcinācijas faktu, atzina Latvijas Bāru asociācijas valdes loceklis, "Cuba Cafe" līdzīpašnieks Arnis Bikšus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No viņa teiktā noprotams, ka bāriem ir aizvien pietiekami daudz neskaidrību par prasībām, kuras būs jāievēro no 15.jūnija un kā tās būs izpildāmas. "Domāju, ka droši vien nāksies norīkot kādu atsevišķu cilvēku, kurš pārbaudīs vakcinētos," teica Bikšus.

Viņš atzinīgi vērtēja Saeimas pagājušās nedēļas lēmumu, ar kuru ēdinātājiem no 29.maija ir ļauts āra terasēm ļauts strādāt līdz pusnaktij, tomēr atzina, ka daudzi klienti par to nav zinājuši, līdz ar to divas iepriekšējās dienas bāros nav novērots liels apmeklētāju skaita pieplūdums pēc plkst.21.

Tāpat viņš atzīmēja, ka, piemēram, Rīgā āra terasēm ārpus Vecrīgas tāpat nav ļauts strādāt ilgāk par plkst.22, tāpēc tādiem ēdinātājiem un bāriem šādas izmaiņas nav spēlējušas lielu lomu.

Tikmēr Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis atzīmēja, ka ēdinātāji pašreiz gatavojas, lai rastu labākos risinājumus veiksmīgākai strādāšanai no 15.jūnija.

Jau vēstīts, ka Ministru kabinets 27.maijā lēma, ka no 15.jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, varēs piedalīties publiskos pasākumos, apmeklēt kafejnīcas, kino un teātra izrādes, koncertus, klubus un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot divu metru distanci.

Ziņots arī, ka Saeima 27.maijā atbalstīja izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, sabiedrisko ēdināšanas vietu darba laika pagarināšanu līdz pusnaktij.

Iepriekš sabiedriskā ēdināšana ārtelpās bija atļauta līdz plkst.21.