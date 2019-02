'Bauskas alus' reģistrē savus patiesā labuma guvējus

Trešdien, 20. februārī, reģistrēta informācija par SIA "Bauskas alus" patiesajiem labuma guvējiem, liecina publikācija "Lursoft" Klientu portfelī.

Reģistrētie dati uzrāda, ka alus ražotāja patiesie labuma guvēji ir SIA "Bauskas alus" vienīgā īpašnieka, SIA "BA Holdings", kapitāldaļu turētāji – Vladimirs Barskovs, Jurijs Šancovojs un Boriss Raigorodskis.

"Lursoft" esošā informācija atklāj, ka Barskovam pieder 50% SIA "BA Holdings" kapitāldaļu bet abiem pārējiem īpašniekiem – katram 25%.

Barskovs iepriekš prognozēja, ka 2018. gadu alus darītava būs noslēgusi ar apgrozījuma pieaugumu par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, liecina LETA arhīva dati. Uzņēmuma finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja labvēlīgie laika apstākļi, kā arī produkcijas sortimenta paplašināšana, tostarp 2018. gadā "Bauskas alus" izlaida jaunu alus šķirni "Latvijas 100", šī zīmola produktu īpatsvaram sasniedzot gandrīz 10% no uzņēmuma kopējā saražotā alus apmēra plānoto 5-6% vietā, kā arī šogad sākta jauna tējas sēnes dzēriena "Dr.Kombucha Karkade" ar sarkanās tējas garšu ražošana.

SIA "Bauskas alus" reģistrēts 1999. gadā un 2017. gadā apgrozīja 5,23 miljonus eiro un nopelnīja 635 640 eiro.

Ražotāja samaksāto nodokļu kopsumma valsts kopbudžetā 2017. gadā sasniedza 1,91 miljonus eiro.

"Lursoft" pētījuma dati rāda, ka informāciju par patiesajiem labuma guvējiem atklājuši nepilni 32 tūkstoši uzņēmumu, no tiem 75% no visiem patiesajiem labuma guvējiem ir personas no Latvijas.