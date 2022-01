Bauskas piena pārstrādes ražotnes attīstībai piešķir 4,5 miljonus eiro

Banka "Citadele" piešķīrusi 4,5 miljonu eiro aizdevumu vienam no lielākajām piena/sūkalu proteīnu ražotnēm Ziemeļeiropā "Baltic Dairy Board",

Uzņēmums ir daļa no "Vilvi Group", kas ir viena no Lietuvas piena pārstrādes tirgus līderēm. Latvijā uzņēmumu vada viens no valdes locekļiem Kaspars Kazāks.

"Baltic Dairy Board" ir arī viena no retajām ražotnēm, kas ar moderno tehnoloģiju palīdzību ražo GOS koncentrātu/pulveri, kas vēlāk tiek izmantots zīdaiņu pārtikas ražošanā. Tāpat Bauskā bāzētajā uzņēmumā tiek pārstrādāti piena produkti (tostarp bioloģiskais piens), lai tos pēc tam varētu izmantot sviesta, piena, siera, piena olbaltumvielu pulvera, kā arī piena laktozes koncentrāta un citu produktu ražošanā. Uzņēmums aizvadītajā gadā strādāja ar peļņu 1,47 miljonu eiro apmērā.

Latvijas uzņēmuma kontrolpaketi 2021. gada aprīlī iegādājās Lietuvas piena pārstrādes spēlētājs "Vilvi Group", kā sastāvā ietilpst seši uzņēmumi, kas ražotos piena, siera un proteīna produktus eksportē uz vairāk nekā 60 valstīm visā pasaulē.

"Esam priecīgi, ka, izvērtējot "Vilvi Group" rezultātus, kredītreitingu un Latvijā bāzētā uzņēmuma potenciālu, izdevies vienoties par sadarbību ar jauno finansējuma partneri. Ceram, ka šis finansēšanas projekts būs sākums ilgtermiņa sadarbībai," teic uzņēmuma "Vilkyškiu pienine" ģenerālmenedžeris Gintars Bertašjus (Gintaras Bertašius).

"Investējot Latvijas uzņēmumā "Baltic Dairy Board", "Vilvi Group" ir nostiprinājusi un paplašinājusi savu produktu klāstu. "Vilvi Group" ir ne tikai ilgtermiņa pieredze, audzējot savu tirgus daļu organiski, bet nu arī caur uzņēmumu pievienošanu grupai, un tas ir pozitīvs indikators visaptverošai grupas attīstībai nākotnē," norāda "Citadeles" korporatīvo klientu pārvaldības vadītājs Baltijā, valdes loceklis Vaids Žagūns (Vaidas Žagūnis),

"Vilvi Group" Lietuvā un Latvijā pieder piecas piena pārstrādes ražotnes, ražotie produkti Lietuvā tiek tirgoti zem preču zīmes "Vilkyškiu pienine", bet ārzemēs – "Vilvi". Bez "Baltic Dairy Board" un "Vilkyškiu pienine " grupas sastāvā ietilpst arī tādi uzņēmumi kā "Modest", "Kelmes pienine", "Kelmes pienas" un "Pieno logistika".

"Citadele" ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.