Bažas par saules paneļu neizdevīgumu – 'Sadales tīkls' skaidro, kā lietotājus ietekmēs tarifa celšana

Pagājušajā nedēļā asas diskusijas publiskajā telpā izraisīja AS "Sadales tīkla" paziņojums, ka tā no nākamā gada vasaras plāno celt elektroenerģijas sadales tarifu vidēji par 75%. Pats "Sadales tīkls" to skaidro galvenokārt ar uzņēmuma izmaksu pieaugumu 183 miljonu eiro apmērā. "Delfi Bizness" arī skaidro, vai bažām par turpmāku saules paneļu uzstādīšanas neizdevīgumu ir pamats.



Bez maksas celšanas nevar

Globālais energoresursu cenu pieaugums, kas veicina kopējās inflācijas kāpumu, ietekmē arī abu Latvijas elektroapgādes sistēmas operatoru – AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un "Sadales tīkls" – darbību, portālam "Delfi Bizness" atzīst Ekonomikas ministrijā (EM). Esošās situācijas rezultātā elektroapgādes operatori vairs nevar nodrošināt pakalpojumu bez maksas celšanas, tādēļ tie viens pēc otra paziņojuši par plānoto tarifu pieaugumu. Ja AST elektroenerģijas pārvades tarifi no nākamā gada 1. marta varētu palielināties 4,3 līdz 4,9 reizes, tad "Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales tarifu no nākamā gada 1. jūlija iecerēts celt par vidēji 75%. To, lai jaunais tarifa projekts un tajā iekļautās izmaksas būtu pamatotas, vērtē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).