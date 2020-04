Viņi ir gatavi darbam celtniecībā un rūpnīcās, savukārt gaišākajiem prātiem IT kompānijas Rīgā īrē dārgus dzīvokļu. Viņi strādā gan oficiāli, gan arī nelegāli. Latvija viņus vilina labs atalgojums un arī tas, ka šeit sarunājas krieviski. Tuvāko gadu laikā, visticamāk, viņu šeit kļūs arvien vairāk. Portāls "Delfi" uzsāk rakstu sēriju par ukraiņu viesstrādniekiem Latvijā.

Redakcijas piezīme: šī publikācija ir daļa no rakstu sērijas par ukraiņu viesstrādnieku dzīvi Latvijā. Tā tika sagatavota pirms vēl Latvijā sakarā ar Covid-19 epidēmijas izplatību tika izsludināta ārkārtējā situācija. Publikāciju mēs atlikām un iespēju robežās precizējām un atjaunojām rakstā ietverto informāciju.



Kā noskaidroja "Delfi", Ekonomikas ministrija vēl neprognozē, cik daudz darbaspēka no citām valstīm būtu nepieciešams piesaistīt Latvijas tirgum. Tomēr ir pieejams to profesiju saraksts, kurās paredzams darba roku trūkums. Ministrijas eksperti atzīmē, ka darbaspēka deficīts kavē ekonomikas attīstību, tādēļ ar to jācīnās. Tajā pašā laikā viesstrādnieku, kuru alga ir zemāka par vidējo, pieplūdums var atstāt nelabvēlīgas sekas uz nozares kopējo algu līmeni.

Situācijā, kad tirgū vērojams darbaspēka trūkums, bet algu pieaugums ir straujāks par potenciālo ražotspēju, papildu strādnieku ieplūšana tirgū ļauj uzņēmējiem ierobežot darbaspēka izmaksu pieaugumu.

Kā norāda ministrija, jārēķinās ar to, ka šis efekts darbosies neilgā laikposmā. Uzņēmumi, kas nepārstrukturēs savu darbu, piedzīvos konkurētspējas kritumu. Lēta darbaspēka pieejamība var mudināt uzņēmējus atlikt investīcijas tehnoloģijās un procesos, kas ir būtiski pievienotās vērtības celšanai un produktivitātei.