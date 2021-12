Bērza finierkluču cenas gada laikā pieaugušas par 22,2%

B klases bērza finierkluču, kuru garums ir 2,8 metri, bet diametrs 25 centimetri, cenas šī gada novembrī salīdzinājumā novembri pērn pieaugušas par 22,2%, liecina Meža nozares informācijas centra publiskotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja pērn novembrī attiecīgie finierkluči maksāja 94,11 eiro par kubikmetru, tad šogad to vidējā cena pieaugusi līdz 115 eiro par kubikmetru.

Savukārt A klases finierkluču cenas gada laikā kāpušas par 43,9%. Ja pērn A klases bērza finierkluči 2,8 metru garumā un 26 centimetru diametrā maksāja 126,25 eiro par kubikmetru, tad šogad to vidējā cena kāpusi līdz 181,67 eiro par kubikmetru.

Informācijas centrā norāda, ka rudens mēnešos Latvijā sarosījās Ķīnas uzņēmumu partneri, kas iepērk finierklučus eksportam uz Āziju. Šogad situāciju papildu apgrūtināja bērza finierkluču ierobežotās piegādes, jo, sākot ar jūniju, uzsvars tika likts uz egles un priedes cirsmu izstrādi, kā arī "mitrajām" cirsmām ar papīrmalkas sortimentiem.

Rezultātā, kā skaidro informācijas centra pārstāvji, tirgus dalībnieki vērtē, ka bērza finierkluču piedāvājums par 15-20% atpalika no sezonāli vidējiem līmeņiem.

Tāpat Meža nozares informācijas centrs min, ka saplākšņu tirgos vērojamās labā pieprasījum un augstā cenu līmeņa tendences pagaidām dod iespēju stimulēt finierkluču piegādes ar papildu piemaksām.

Sākot ar novembrī, kā liecina publiski pieejama informācija, lielākais bērza saplākšņa ražotājs AS "Latvijas finieris" Rīgas un Rēzeknes rūpnīcās ieviesa piemaksas no 10 līdz 20 eiro par kubikmetru. Rīgā B klases bērza finierkluči 30 centimetru diametrā cenas līdz ar to sasniedza 130 eiro par kubikmetru, savukārt A klasei ar 30 centimetru diametru - 190 eiro kubikmetrā. Latgalē piedāvātās cenas bija par desmit eiro mazākas.

Vienlaikus centrā atzīmē, ka pagaidām nav informācijas par to, cik ilgi noturēsies jaunais cenu līmenis, bet šī gada skujkoku zāģbaļķu segmenta pieredze piesardzīgi ļauj prognozēt, ka rekord augsto piemaksu periods varētu būt diezgan īslaicīgs un nepārsniegs paris mēnešus.

Jau ziņots, ka pašlaik koksnes tirgū ir vērojams cenu kritums skujkoku apaļkoksnei, kas no jūlija līdz septembrim kritusi līdz pat 23%, liecina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Mežsaimniecības projektu vadītāja Arta Misiņa apkopotā informācija.

Viņš skaidro, ka tādējādi skujkoku apaļkoksnes cena nostabilizējas tādā līmenī, kāda tā bija pirms straujā cenu kāpuma, ko ietekmēja gan Covid-19, gan citi globāli procesi.

Vienlaikus apkopotā informācija arī liecina, ka lapkoku apaļkoksnei no jūlija līdz septembrim ir vērojams cenu kāpums, cenai pieaugot līdz pat 17%.

Kā aģentūrai LETA iepriekš pauda meža īpašnieku kooperatīva "Mežsaimnieks" koksnes tirdzniecības daļas vadītājs un valdes loceklis Mārcis Saklaurs, tirgū pašlaik īpaši pieprasīts ir bērzs.

Viņš norādīja, ka finierkluču vidējās kravas vērtības sasniedz 90 eiro kubikmetrā, vienlaikus dažos gadījumos pat vairāk nekā 100 eiro par kubikmetru. Arī bērza papīrmalkas pieprasījums ostās ir būtiski audzis, sasniedzot cenu pat 50 eiro par kubikmetru.

Tāpat ziņots, ka kokmateriālu tirgū aizvien turpinās cenu kāpums, kas, pēc ekspertu prognozēm, turpināsies līdz pat gada beigām, aģentūrai LETA apstiprināja aptaujātie nozares eksperti.