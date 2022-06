Bez aktuālām amatpersonām vairāk nekā 3300 sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Bez aktuālām amatpersonām šobrīd Komercreģistrā atrodamas vairāk nekā 3300 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, liecina "Lursoft" pētījuma dati. No tiem 2043 gadījumos uzņēmums bez aktuālām amatpersonām ir jau ilgāk nekā 3 mēnešus.

"Lursoft" analizējis, kas kopīgs šiem uzņēmumiem, un kurās nozarēs šādu uzņēmumu ir visvairāk.

Reģistrēti nodrošinājumi, nodokļu parādi, apturēta saimnieciskā darbība raksturo SIA, kuras šobrīd ir bez valdes. Tomēr jānorāda, ka starp tiem atrodami arī ne mazums SIA, kuras apzinīgi iesniedz gada pārskatus un ir bez apgrūtinājumiem.

"Lursoft" dati atklāj, ka 55,4% no visām SIA, kurām nav aktīvu amatpersonu, ir reģistrēti nodrošinājumi, savukārt nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro robežu, aizvadītajā mēnesī bija teju 60%. Lielākais nodokļu parādnieks to vidū ir vairumtirgotājs SIA "Stock Baltic Group", kura nodokļu parāda apmērs sasniedz jau 2,24 miljonus eiro. Šogad februārī VID izbeidzis uzņēmuma darbību, savukārt kopš aizvadītā gada pavasara jau bija apturēta tā saimnieciskā darbība. Mēnesi vēlāk arī darbu SIA "Stock Baltic Group" valdē pārtraucis uzņēmuma dalībnieks un vienlaikus arī vienīgā amatpersona Yauheni Kulianok no Baltkrievijas. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, citus uzņēmumus Yauheni Kulianok Latvijā šobrīd nav reģistrējis.

Lielāko nodokļu parādnieku vidū ir arī pirms četriem gadiem reģistrētais SIA "Koala Paradise", kam uz š.g. 1. jūniju bija izveidojies 427,34 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds. Uzņēmuma vienīgais valdes loceklis no amata atcelts š.g. aprīļa beigās. "Lursoft" pieejamie dati rāda, ka SIA "Koala Paradise" nav reģistrēta ne saimnieciskās darbības apturēšana, ne arī darbības izbeigšana. Tāpat arī ēku uzturēšanas un ekspluatācijas nozarē strādājošajam uzņēmumam nav ne nodrošinājumu, ne arī maksātnespējas procesa. Uzņēmums līdz šim apzinīgi iesniedzis gada pārskatus, tā, piemēram, 2020.gadā tas palielināja apgrozījumu līdz 461,08 tūkstošiem eiro, gadu noslēdzot ar 1,84 tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem. VID publiskotā informācija rāda, ka pērn SIA "Koala Paradise" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 42,13 tūkstošus eiro, kas ir par 17,3 tūkstošiem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmumā nemainīgi nodarbināti 3 darbinieki. Jānorāda, ka SIA "Koala Paradise" šobrīd reģistrētas trīs aktīvas struktūrvienības – mazumtirdzniecības vieta un vairumtirdzniecības noliktava Mārupes novadā, kā arī birojs.

SIA "Koala Paradise" kapitāldaļu turētājs ir Vladimiram Sergejevam piederošais SIA "Z.N.V.".

Bez valdes esošo SIA kopējais nodokļu parāds šī gada maijā pārsniedza 46 miljonus eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

No visām SIA, kuras šobrīd ir bez aktuālām amatpersonām, 22% darbojas tirdzniecības nozarē, bet vēl 13% – būvniecībā.

Starp vairāk nekā 3300 sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras šobrīd ir bez aktuālām amatpersonām, ir arī 477 uzņēmumi, kuriem nav apgrūtinājumu, apturētas saimnieciskās darbības, izbeigtas darbības vai arī nodokļu parādi. Jāteic, ka atsevišķi no tiem iesnieguši arī gada pārskatu par 2021. gadu. Tiesa, kamēr dažos gadījumos šie uzņēmumi pērn nav veikuši saimniecisko darbību, tāpēc gan apgrozījuma, gan peļņas ailītēs ierakstīti 0 eiro, ir arī uzņēmumi bez valdes, kuru apgrozījums pagājušajā gadā mērāms tūkstošos eiro, savukārt SIA "Jēkabpils autobusu parks" gadījumā tas sasniedza pat 5,84 miljonus eiro.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA "Jēkabpils autobusu parks" līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis, kurš jau kopš 2016. gada bijis arī uzņēmuma vienīgā amatpersona, no amata atcelts š.g. 19. maijā. Vienlaikus pirms mēneša Jēkabpils novada pašvaldības uzņēmumam pirmo reizi reģistrēta prokūra, paredzot tiesības Aijai Veterei atsevišķi pārstāvēt SIA "Jēkabpils autobusu parks", taču bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, to ieķīlāt vai arī apgrūtināt ar lietu tiesībām. Aizvadītajā gadā SIA "Jēkabpils autobusu parks" ar darba vietām nodrošināja 164 darbiniekus , valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksājot 656,30 tūkstošus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 310,52 tūkstošus eiro.

"Lursoft" apkopotā informācija parāda, ka SIA "Jēkabpils autobusu parks" gadījums nebūt nav vienīgais, kad uzņēmumam valdē nav nevienas amatpersonas, taču ir reģistrēts prokūrists. Tādas patlaban ir 155 sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Līdzīga situācija izveidojusies arī ar SIA "myWorld Latvia", kam jau kopš šā gada 20. aprīļa valdē nav nevienas amatpersonas, taču divas nedēļas vēl pirms tam reģistrēta prokūra uz Villu Loonde vārda, paredzot tiesības atsevišķi pārstāvēt uzņēmumu. SIA "myWorld Latvia" nodarbojas galvenokārt ar starpniecības pakalpojumu sniegšanu MyWorld grupas ietvaros un myWorld iepirkšanās apvienības popularizēšanu. Lursoft pieejamais gada pārskats gan liecina, ka 2020.gadā SIA "myWorld Latvia" apgrozījums piedzīvoja kritumu par 55%, tam samazinoties līdz 1,29 milj. EUR. Pēdējos trīs gadus SIA "myWorld Latvia" strādājis ar zaudējumiem. Pērn vairākkārt uzņēmumam izmaksāts atbalsts algu subsīdijām, savukārt 2020. gadā dīkstāvē esošajiem SIA "myWorld Latvia" darbiniekiem atlīdzību izmaksājusi valsts.

2020., gan arī 2021.gadā SIA "myWorld Latvia" bija darba devējs 5 strādājošajiem.

SIA "myWorld Latvia" reģistrēts 2011. gadā, savukārt vidējais vecums sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas šobrīd turpina darbu bez valdē esošām aktuālām amatpersonām, ir 8 gadi. Jāizceļ, ka šo uzņēmumu rindās atrodamas arī trīs sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras reģistrētas vien šogad. Visos iepriekšminētajos gadījumos uzņēmumu dalībnieki, kuri vienlaikus bijuši arī uzņēmumu vienīgās amatpersonas, devušies mūžībā.

Šādas SIA, kuras pēc vienīgā dalībnieka nāves palikušas bez valdes, ir vairākas, liecina "Lursoft" dati, kopskaitā teju 400.

Vairāk nekā puse no visām SIA bez aktīvām amatpersonām šobrīd reģistrētas Rīgā. "Lursoft" dati rāda, ka galvaspilsētā ir 1890 šādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, vēl 99 SIA bez aktīvām amatpersonām ir Daugavpilī, 82 – Jūrmalā. Jānorāda, ka šādi uzņēmumi, kuriem valdē nav aktuālu amatpersonu, patlaban reģistrēti 42 pašvaldību teritorijās.

Apgrozījuma ziņā lielākais uzņēmums bez aktuālām amatpersonām ir Saldus novadā reģistrētais SIA "Ergo E.B.F.".

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka metāla konstrukciju ražošanas nozarē strādājošais uzņēmums bez aktuālām amatpersonām ir jau kopš aizvadītā gada decembra. Latvijas kapitāla uzņēmumam arī nav reģistrētu prokūristu. SIA "Ergo E.B.F." iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2020. gadā uzņēmums apgrozīja 6,51 miljonu eiro, nopelnīja 20,3 tūkstošus eiro. Aizvadītajā gadā metālapstrādes nozarē strādājošais SIA "Ergo E.B.F." ar darba vietām nodrošinājis 74 strādājošos, kopumā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksājot 441,03 tūkstošus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 216,10 tūkstošus eiro. Uzņēmumam nav reģistrēti nodokļu parādi, kas pārsniegtu 150 eiro robežu.

Jānorāda, ka Ekonomisko lietu tiesa 2021. gada septembrī pieņēmusi lēmumu piemērot aizliegumu atsavināt SIA "Ergo E.B.F." piederošās SIA "Asset Fund" kapitāldaļas, kā arī pieņemt lēmumus par jaunu SIA "Asset Fund" kapitāla daļu izlaišanu. Saldū reģistrētajam SIA "Ergo E.B.F." pieder nepilni 50% SIA "Asset Fund" kapitāldaļu.

SIA "Ergo E.B.F." vadītājs kopš 2000.gada bijis uzņēmuma līdzīpašnieks Andrejs Baltausis.

Vairākumā gadījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras šobrīd ir bez aktuālām amatpersonām, ir vietējā kapitāla. Ārvalstu kapitāls reģistrēts piektdaļā gadījumu, rāda Lursoft apkopotā informācija.