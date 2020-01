Bez maksas būs pieejama lielākā daļa UR reģistros 30 gadu laikā uzkrātās informācijas

Turpmāk bez maksas būs pieejama 30 gadu laikā Uzņēmumu reģistra (UR) 14 reģistros uzkrātā informācija, piektdien, 3. janvārī, mediju pārstāvjus informēja UR galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Nākamnedēļ – 7. janvārī – spēkā stāsies grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", kas nosaka, ka UR informācijai jābūt publiski pieejamai bez maksas, bet šonedēļ UR uzsāk reģistru publisko pieejamību testa režīmā. Vietnes izveidē UR ieguldījis aptuveni 500 000 eiro.

Turpmāk aktuālā informācija par juridiskajām personām, tostarp par patiesajiem labuma guvējiem būs pieejama tiešsaistē un bez maksas UR informācijas tīmekļvietnē. Līdz šim informācijas tīmekļvietnes klienti bija valsts pārvaldes iestādes, tagad – divu mēnešu laikā – vietne ir pārbūvēta atbilstoši pieejamībai ar atšķirīgiem autentifikācijas līmeņiem. Daļa informācijas būs brīvi pieejama bez autentifikācijas, daļa – brīvi pieejama, bet ar autentifikāciju, daļa – tikai pēc pamatota pieprasījuma.

"Reģistru atvēršana brīvpieejā ir pagrieziena punkts UR darbībā un reģistros esošās informācijas pieejamībā. Līdz šim liels darbs izdarīts likumiskajā plaknē, tagad UR likums jāievieš dzīvē," teica Paidere.

Reģistru atvēršanas rezultātā publiski pieejama kļūs vēsturiskā un aktuālā informācija no kopumā 14 reģistriem par vairāk nekā 650 000 tiesību subjektiem, piemēram, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām, biedrībām u.c., kā arī būs pieejami juridiskie fakti, piemēram, komercķīlas, laulību līgumi u.c. informācija. Publiski bez maksas būs pieejama informācija arī no komercreģistra, komercķīlu reģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra.

Paidere informēja, ka UR reģistros esošā informācija būs pieejama trīs līmeņos. Pirmā būs tāda informācija, kas pieejama bez maksas un bez autentifikācijas. Otrā būs tāda informācija, kas būs bez maksas, bet tās iegūšanai interesantam būs jāreģistrējas ar e-parakstu vai caur portālu "Latvija.lv". Savukārt trešā informācija būs nepubliskojamie dokumenti, kuriem interesents par maksu varēs piekļūt, nosūtot pieprasījumu UR, kas izvērtēs – sniegt vai nesniegt šo informāciju.

Pēc UR vadītājas teiktā, bez maksas būs pieejama lielākā daļa UR reģistros esošās informācijas, pēc aptuvenām aplēsēm – apmēram 70% dokumentu. Tāpat viņa prognozēja, ka nevajadzētu būt problēmām ar nepubliskojamās informācijas iegūšanu, bet tad interesantam ir jārēķinās, ka šis pakalpojums būs par maksu – deviņi eiro par dokumentu, kā arī tās saņemšana aizņems līdz trim darba dienām.

Turpmāk informāciju no UR varēs saņemt:

*) informācijas tīmekļvietnē tiešsaistē – bez maksas un bez autentifikācijas būs pieejami aktuālie dati par juridiskajām personām;

*) informācijas tīmekļvietnē tiešsaistē – bez maksas, bet ar autentifikāciju būs pieejami aktuālie dati, vēsturiskie dati, publiskās daļas dokumenti un informācija par tiesību subjektos un juridiskajos faktos ierakstītajām fiziskajām personām;

*) pēc pamatota pieprasījuma klātienē vai elektroniski – par maksu un ar autentifikāciju būs pieejami nepubliskās daļas dokumenti ar vai bez anonimizācijas. Maksa pakalpojumam tiek saglabāta, jo minēto informāciju nevar izsniegt automatizēti; tā prasa satura izvērtēšanu, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību.

Paidere skaidroja, ka nepubliskojamie dokumenti satur ļoti plašu informāciju, kas ietver arī tādu fizisko personu datus, kuriem nav tiešas saistības ar konkrētu uzņēmumu, par kuru interesents ievāc informāciju. Tāpat UR vadītāja norādīja, ka iestādes mērķis ir ar laiku pilnībā attiekties no izziņu sniegšanas klātienē, to nodrošinot tikai elektroniski.

"Vadošie Eiropas biznesa reģistri, kuri jau veikuši reģistru atvēršanu, atzīst, ka sākotnēji nenovērtēts, bet ilgtermiņā ļoti būtisks ieguvums no reģistru atvēršanas gan UR, gan visai sabiedrībai kā informācijas lietotājiem, ir iespēja uzlabot datu kvalitāti. Ja dati ir brīvi pieejami, tos aplūko vairāk cilvēku, nekā ja informācija jāpērk par naudu. Un jo vairāk cilvēku datus aplūko – jo vairāk kļūdu datos tie pamana. Tāpēc gatavojamies, ka pirmos mēnešus varētu būt intensīvāks darba režīms," stāstīja Paidere. Ja tiek konstatēta kļūda datos, UR informāciju ar problēmas aprakstu aicina sūtīt uz e-pastu.

Vaicāta, vai jaunais UR pakalpojums varētu kļūt par konkurentu tiem komersantiem, kuri patlaban ir UR datu atkalizmantotāji – SIA "Lursoft IT", SIA "Firmas.lv", SIA "Crefo Rating" un AS "Kredītinformācijas birojs" – Paidere uzsvēra, ka šādām bažām nav pamata un iestādes mērķis nav konkurēt ar privāto sektoru. "Ar UR jauno tīmekļa vietni vēlamies uzlabot pakalpojumus un atteikties no izziņu sniegšanas klātienē. Bet vienlaikus turpināsim sniegt informāciju atkalizmantotājiem, lai tie varētu saviem klientiem piedāvāt informāciju ar pievienoto vērtību, jo šie komersanti apkopo informāciju no vairākiem reģistriem, ne tikai UR," sacīja Paidere.

Izziņas papīra un elektroniskā formātā, dokumentu kopijas ar apliecinājumu, datu atlase, reģistrēto saistību tīkls arī turpmāk būs maksas pakalpojums. Maksa informācijas saņemšanas klātienes pakalpojumiem saglabāsies, lai mazinātu pieprasījumu pēc "papīra izziņām", veicinātu reģistru ierakstu tiešsaistē izmantošanu un stimulētu jaunu e-pakalpojumu veidošanos privātajā sektorā.

UR no 7. janvāra pārtrauks izsniegt Reģistrācijas apliecības – visi klienti, kuriem nepieciešams oficiāls esamības apliecinājums, aicināti pieprasīt izziņu. Reģistrācijas apliecības jau piecus gadus nav obligāts dokuments.

Šobrīd reģistru atvēršana notiek, padarot tos pieejamus pēc būtības. Tam paralēli UR strādā arī pie informācijas atvērto datu formātā apjoma paplašināšanas. Pamatdati par juridiskajām personām jau šobrīd pieejami arī atvērto datu formātā. Savukārt līdz 2021.gada beigām informācijas apjomu atvērto datu formātā plānots papildināt, tostarp iekļaujot informāciju arī par patiesajiem labuma guvējiem. Atvērto datu formāts tiek uzskatīts par efektīvāko veidu informācijas apstrādei un analīzei pārrobežu mērogā.