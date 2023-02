Bezdarba līmenis Latvijā pērn samazinājies līdz 6,9%

2022. gadā 65,2 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija bezdarbnieki, liecina Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Salīdzinot ar 2021. gadu, bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 5,4 tūkstošiem jeb 7,6%. Pērn bezdarba līmenis Latvijā bija 6,9%, kas ir par 0,7 procentpunktiem zemāks nekā 2021. gadā. Sievietēm bezdarba līmenis joprojām saglabājas zemāks nekā vīriešiem (attiecīgi 5,6% un 8,1%).

2022. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 3,5 tūkstošiem samazinājās bezdarbnieku skaits, kas bija bez darba līdz pieciem mēnešiem (32,8 tūkstoši jeb 50,7%), bet par 0,4 tūkstošiem pieauga bezdarbnieku skaits, kas bija bez darba 6–11 mēnešus (13,1 tūkstotis jeb 20,2%). Ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu gadu vai ilgāk, skaits gada laikā samazinājās par 2,5 tūkstošiem un 2022. gadā bija 18,8 tūkstoši jeb 29,1% no visiem bezdarbniekiem (2021. gadā – 30,3%).

Pērn 31,4% jeb 434,6 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija ekonomiski neaktīvi (tai skaitā 160,9 tūkstoši jeb 37% vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem), t.i. nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Savukārt 5,3 tūkstoši jeb 1,2% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju pērn bija zaudējuši cerību atrast darbu

Savukārt nodarbināti Latvijā 2022. gadā bija 886,2 tūkstoši jeb 63,9 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Lielākais nodarbināto skaita pieaugums bija vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, kā arī apstrādes rūpniecībā.

2022. gadā darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 18,5 tūkstoši mājsaimniecību, kurās aptaujāja 31,9 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 89 gadiem, tai skaitā vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem – 16,5 tūkstošus mājsaimniecību, kurās aptaujāja 27,9 tūkstošus iedzīvotāju. Savukārt 4. ceturksnī apsekojumā piedalījās 4,8 tūkstoši mājsaimniecību, kurās aptaujāja 8,3 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 89 gadiem, tai skaitā vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem – 4,3 tūkstošus mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,2 tūkstošus iedzīvotāju.