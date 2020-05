'Bigbank': Kredīta brīvdienas visbiežāk prasa loģistikā, viesmīlībā un ražošanā nodarbinātie

Divarpus mēnešos kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas Latvijā ar pieteikumiem piešķirt kredītbrīvdienas visbiežāk vērsušies loģistikas, viesmīlības un ražošanas nozarēs strādājošie. Vairāk nekā puse par grūtību galveno cēloni norādījusi ienākumu samazināšanos, kamēr aptuveni piektdaļa zaudējusi darbu, liecina "Bigbank" apkopotie dati.

Visvairāk kredītbrīvdienu pieteikumu iesniedzēji ir nodarbināti loģistikas nozarē. No visiem iesniegtajiem pieprasījumiem, šo nozari pārstāv 14%. Tikt galā ar kredītsaistībām nav viegli arī globālās pandēmijas smagi skartajā viesmīlības sfērā, un 12% no visiem kredītbrīvdienu lūgumiem saņemti tieši no tūrisma kompānijās, viesnīcās un ēdināšanas iestādēs strādājošajiem. 9,7% pārstāv ražošanas uzņēmumus, 6,1% izglītības, 5,9% būvniecības un 5,3% kultūras un izklaides nozari.

"Ja martā ceturtā daļa no visiem kredītbrīvdienu pieteikuma iesniedzējiem kā maksāšanas grūtību cēloni norādīja darba zaudēšanu, tad maijā šajā ziņā piedzīvots ievērojams uzlabojums. Šomēnes tikai 16% no visiem gadījumiem saistīti ar darba zaudēšanu, kamēr ienākumu samazināšanos par galveno maksāšanas grūtību cēloni norādījuši 62%. Vēl 20% atrodas pagaidu dīkstāvē," ar klientu grūtībām iepazīstina "Bigbank" Latvijas filiāles vadītājs Ģirts Kurmis.

Kopumā cilvēki pagaidām ar kredītsaistību pildīšanu tiek galā labāk nekā tika prognozēts. Kredītbrīvdienas prasījis vien katrs simtais "Bigbank" klients jeb 1% no visiem klientiem.

"Bigbank" klientiem piedāvā vairākus risinājumus, no kuriem populārākie ir sešu mēnešu pamatsummas atmaksas brīvdienas, aizdevuma līguma termiņa pagarināšana un abu risinājumu kombinācija. Būtībā šobrīd neveiktie maksājumi tiek pārnesti uz vēlāku laiku, kā rezultātā sākotnējā līgumā paredzētais ikmēneša maksājums nepieaug un, beidzoties kredītbrīvdienām, paliek iepriekšējā apmērā.