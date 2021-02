Bijušā 'Tet' vadītāja alga pandēmijas gadā pieaugusi par pusmiljonu eiro

Telekomunikāciju uzņēmuma SIA "Tet" bijušais vadītājs Juris Gulbis pērn atalgojumā no uzņēmuma saņēmis 966 tūkstošus eiro, liecina viņa amatpersonas deklarācija, pametot amatu 2020. gada 4. decembrī.

2019. gadā Gulbis atalgojumā no "Tet" saņēmis 410 tūkstošus eiro, 2018. gadā alga bijusi 382 tūkstoši eiro, 2017. gadā – 389 tūkstoši eiro. Sadalot 2019. gada atalgojumu 12 mēnešos, viena mēneša alga veido apmēram 34,2 tūkstošus eiro. Vienpadsmit mēnešos, pielīdzinot to Gulbja nostrādātajam laikam "Tet" valdes priekšsēdētāja amatā pērn, tie būtu ap 376 tūkstošiem eiro. Kad pērn decembra sākumā Gulbis pameta amatu "Tet", aizbildinoties ar līguma nosacījumiem, uzņēmums neatklāja Gulbim izmaksāto kompensāciju, atstājot amatu. Tomēr būtiskais atalgojuma pieaugums 2020. gadā par 556 tūkstošiem eiro salīdzinājumā ar 2019. gadu, liecina, ka, iespējams, līdz šim neatklātā kompensācija varētu būt pārsniegusi pusmiljonu eiro.

"Tet' pārstāve portālam "Delfi" norāda, ka, atsaucot no valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora amata potenciālo reputācijas risku dēļ, Gulbim tika izmaksāta atlīdzība atbilstoši darba līguma noteikumiem. Savukārt informācijas detalizācija par darbinieku atalgojumu nav izpaužama, jo atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba līguma noteikumiem ir komercnoslēpums. Viņa piebilst, ka netika lemts, ka Gulbim būtu jāizmaksā kādas īpašas papildu kompensācijas ārpus normatīvajos aktos un darba līgumā paredzētajiem maksājumiem, un tādas arī nav tikušas izmaksātas.

Tāpat pērn Gulbis saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no "BTA Baltic Insurance Company" 4,5 tūkstošu eiro apmērā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu 1,5 tūkstošu eiro apmērā un Lauku atbalsta dienesta subsīdijas 1,2 tūkstošu eiro apmērā. Gulbis ir arī dāsns dāvinātājs, pērn viņš veicis dāvinājumu 434 tūkstošu eiro apmērā.

Gulbim ir daļas akciju sabiedrībā "JDKML". Uzņēmuma pamatkapitāls ir 702 tūkstoši eiro, 2019. gadā tas apgrozījis 14,84 tūkstošus eiro un nopelnījis 15,35 tūkstošus eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. "JDKML" nav nodokļus parādu. "JDKML" patieso labuma guvēju (Dace Gulbe un Kārlis Mārtiņš Gulbis) un valdes un padomes locekļu (Olga Gulbe, Anatolijs Gulbis, Kārlis Mārtiņš Gulbis, Dace Gulbe) sastāvs liecina, ka tas ir Gulbju ģimenes uzņēmums, tomēr pats Juris Gulbis nav norādīts kā patiesais labuma guvējs, liecina Uzņēmumu reģistra dati.

Jau ziņots, ka "Tet" dalībnieki piektdien, 4. decembrī, nolēma no amata atsaukt uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi. Lēmums stājās spēkā tajā pašā dienā. Kā iepriekš vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga", prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzības Gulbim un vēl četrām personām par iespējamu līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā, uzņēmumam nodarītos zaudējumus lēšot 7 585 533 eiro apmērā. Tiesībsargi uzskata, ka "Kempmayer" saistību pārņēmējs kompānija "Hannu Digital" ciparu televīzijas projektā tika iesaistīts mākslīgi un Gulbis izmantojis "Lattelecom" (tagad – "Tet") īpašnieku un padomes uzticību.

Kā uzsvēra uzņēmuma pārstāvji, neskatoties uz to, ka pārkāpumi Gulbja rīcībā netika konstatēti, "Tet" padome un dalībnieku pārstāvji apzinājās, ka apsūdzību uzrādīšanas fakts met ēnu uz uzņēmuma nevainojamo reputāciju un rada reputācijas ilgtermiņa riskus uzņēmumam un uzņēmuma nākotnes vērtībai. Līdz ar to "Tet" dalībnieku pārstāvji lēma atsaukt Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata. Gulbis savā paziņojumā kategoriski noraidīja uzrādītās prokuratūras apsūdzības.

"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%). "Tet" grupā ir uzņēmumi "Tet", "Citrus Solutions", "T2T", "Data Experts", "Helio Media" un "Baltijas datoru akadēmija". "Tet" pieder 23% SIA "Latvijas mobilais telefons" daļu.