Bijušais 'Latvenergo' vadītājs Āris Žīgurs nodibinājis uzņēmumu

Bijušais AS "Latvenergo" vadītājs Āris Žīgurs 2. februārī reģistrējis jaunu uzņēmumu, liecina "Lursoft" dati.

Pieejamā informācija rāda, ka trešdien ar 20 eiro lielu pamatkapitālu reģistrēts SIA "AZ EV", kura vienīgais dalībnieks un reizē arī amatpersona ir Āris Žīgurs.

Uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta Ģimnastikas ielā 37, Rīgā.

Pēc "Lursoft" esošās informācijas, iepriekš Žīguram nav piederējušas daļas citos uzņēmumos.

Laika posmā no 2010. gada novembra līdz pat 2020. gada novembrim Žīgurs bija AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs, bet vēl pirms tam, no 1996. gada līdz 2010. gadam, vadījis AS "Rīgas siltums".

Jau vēstīts, ka 2020. gadā "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja amatu Žīgurs atstāja pēc tam, kad uzņēmuma padome veica pārbaudi par koncerna amatpersonu rīcību un notikumiem 2015. gadā, lai izvērtētu, vai "Latvenergo" nav bijusi nepamatoti labvēlīga attieksme pret atsevišķiem uzņēmējiem, un pārbaudītu iepriekšējos gados koncernā veikto iepirkumu un citu darījumu atbilstību iekšējā un ārējā regulējuma prasībām. Veiktā pārbaude nesniedza papildu faktus, kas prasītu turpmāku krimināltiesisku vērtējumu. Tomēr "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts uzsvēra, ka pārbaudes laikā konstatēti korporatīvas ētikas noteikumu pārkāpumi, un, pēc viņa teiktā, valdes priekšsēdētājam nebija jāpiedalās noteiktās sarunās.