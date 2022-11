'Binance' atsakās no nodoma iegādāties 'FTX' un kriptovalūtu vērtība strauji sarūk

Kriptovalūtu birža "FTX" atrodas uz sabrukuma sliekšņa, un tās vadītājs Sems Benkmans-Frīds cenšas iegūt miljardus dolāru, lai glābtu savu impēriju pēc tam, kad "Binance" atteicās no plāna to iegādāties, jo, kā skaidro biržas pārstāve Latvijā, problēmas ir tik lielas, ka tas ir ārpus "Binance" iespējām palīdzēt.

"Veicot uzņēmuma padziļinātu izpēti, kā arī ņemot vērā jaunākos ziņojumus par nepareizi pārvaldītiem klientu līdzekļiem un iespējamo ASV iestāžu izmeklēšanu, esam nolēmuši, ka neturpināsim FTX.com potenciālo iegādi," iemeslu, kāpēc tika mainītas domas, skaidro "Binance" pārstāve Latvijā Polina Brotjē.

Viņa saka, ka sākumā "Binance" cerēja, ka spēs atbalstīt "FTX" klientus, lai nodrošinātu likviditāti, taču šīs problēmas esot iespējām palīdzēt.

"Ik reizi, kad bankrotē kāds no lielākajiem nozares spēlētājiem, cieš mazie ieguldītāji un privātpersonas. Pēdējo gadu laikā esam novērojuši, ka kripto tehnoloģiju ekosistēma kļūst arvien noturīgāka, un esam pārliecināti, ka ar laiku brīvais tirgus atsijās marginālus dalībniekus, kas ļaunprātīgi izmanto klientu līdzekļus, saka Brotjē, piebilstot, ka izstrādājot normatīvo regulējumu un nozarei turpinot virzīties lielākas decentralizācijas virzienā, kopējā kripto ekosistēma kļūs arvien stiprāka.

Bažas par "FTX" milst un, kā vēsta "The Financial Times", riska kapitāla uzņēmums "Sequoia Capital" paziņoja, ka samazinās savu 214 miljonu dolāru ieguldījumu "FTX" līdz nullei. "Pēdējo dienu laikā likviditātes krīze ir radījusi "FTX" maksātspējas risku," teikts "Sequoia" paziņojumā sava fonda ieguldītājiem.

Pēkšņās izmaiņas "FTX" un tā māsas tirdzniecības uzņēmuma "Alameda Research" bagātībā iezīmē iespaidīgu kritumu Benkmanam-Frīdam, 30 gadus vecam finansistam un uzņēmējam, kurš ir viens no nozares ievērojamākajām personībām. Benkmans-Frīds bija viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem tikai pirms dažiem mēnešiem, taču liela daļa no viņa 24 miljardu dolāru bagātības izgaisīs, ja "FTX" un "Alameda Research" bankrotēs.

Sabrukums dotu triecienu arī "FTX" atbalstītājiem, tostarp "BlackRock", "SoftBank" un riska ieguldījumu fondu miljardieriem Polam Tjūdoram Džounsam un Izijai Englanderei.

Pēdējo dienu laikā Benkmans-Frīds ir vērsies pie investoriem ar lūgumu atbalstīt biržu, jo klienti, baidoties par tās finansiālo stāvokli, pieprasīja savu naudu atpakaļ. "The Financial Times", atsaucoties uz avotiem ziņo, ka "FTX" ir nepieciešami 8 miljardi USD, lai noturētu kuģi.

Problēmas, iespējams, nāk ne tikai no investoru puses. ASV mediji vēsta, ka arī finanšu uzraugi ir sākuši pastiprināti interesēties par "FTX" un kā tā izlietojusi savu investoru naudu.

Reaģējot uz "FTX" nedienām kriptovalūtas turpina lejupslīdi un "Bitcoin" naktī uz ceturtdienu noslīdēja līdz 15 tūkstošu atzīmei.