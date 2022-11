Biodegvielas ražotāja 'Bio-Venta' apgrozījums pērn pieaudzis par 79,3%

Biodegvielas ražotāja SIA "Bio-Venta" apgrozījums 2021.gadā pieaudzis par 79,3%, sasniedzot 186,752 miljonus eiro, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga 4,8 reizes, sasniedzot 15,856 miljonus eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma valdes loceklis un ražošanas direktors Indulis Stikāns iepriekš informēja, ka kopējais pārdotās biodīzeļdegvielas apjoms ir pieaudzis, sasniedzot ap 107 tūkst. tonnu. Tāpat turpināts darbs pie jaunu produktu attīstības, kas palīdzēs virzīties uz klimata neitralitāti un radīt jaunas darbavietas.

Apgrozījuma kāpums pamatā saistīts ar tirdzniecības attīstīšanu, kā arī 2021.gadā vērojamo biodīzeļdegvielas un tās izejvielu cenu pieaugumu, skaidroja Stikāns. Tāpat uzņēmums izmantojis savu atrašanās vietu ostā, un, pielietojot pārdomātu loģistikas politiku, sekmīgi konkurējis ar citām Baltijas valstīm biodīzeļdegvielas eksportā.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka šogad plānots turpināt veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas procesu, kas būtu rentabls un nodrošinātu veikto ieguldījumu pakāpenisku atgūšanu.

Vadības ziņojumā norādīts, ka izvirzītos attīstības plānus un uzdevumus palīdzēs īstenot Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu īstenošana attiecībā uz biodegvielas patēriņu. Latvijā ir noteikts obligātais biodīzeļdegvielas piemaisījums fosilajai degvielai 7% apmērā. Savukārt Eiropas Komisijas direktīva 2018/2001 nosaka, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvars visā transporta nozarē 2030.gadā ir vismaz 14% no enerģijas gala patēriņa.

Pērn no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvars no visā Latvijas transportā patērētās enerģijas ir aptuveni 6%, aptuveni 3% ir biodīzeļdegviela.

Līdz ar to sagaidāms, ka atjaunojamās enerģijas īpatsvaram jāturpina palielināties, lai sasniegtu 10% mērķi, teikts "Bio-Venta" vadības ziņojumā. Saglabājoties stabilam biodīzeļdegvielas pieprasījumam reģionā, uzņēmuma vadība sagaida, ka arī turpmāk būs iespējams saglabāt ražošanas jaudas 2019., 2020. un 2021.gadu līmenī un pakāpeniski tās vēl kāpināt, tuvinot 100% noslodzei.

Pagājušajā gadā no pārtikas eļļas atkritumiem saražotās biodīzeļdegvielas īpatsvars no kopējās saražotās biodīzeļdegvielas bija 7%. 2022.gadā "Bio-Venta" plāno palielināt no pārtikas eļļas atkritumiem saražotās biodegvielas apjomu, kas uzņēmumam ļauj paplašināt piedāvāto produktu klāstu un diversificēt savu saimniecisko darbību.

Tāpat "Bio-Venta" 2022.gadā turpinās darbu pie projekta izstrādes rapšu eļļas spiešanas jaudas palielināšanai, kas pēc projekta realizācijas dubultotu pārstrādātā rapša apjomu un saražoto rapšu raušu apjomu, kāpinot apgrozījumu.

Vadības ziņojumā arī teikts, ka Krievijas iebrukums Ukrainā un tā radītās ģeopolitiskās sekas uz "Bio-Venta" saimniecisko darbību nav atstājuši būtiski lielāku iespaidu, salīdzinot ar Latvijas ekonomiku. "Bio-Venta" ražošanai nepieciešamajām izejvielām un arī pārdotajai produkcijai ir salīdzinoši plašs potenciālo partneru loks no dažādām valstīm un reģioniem.

Tāpat "Bio-Venta" ražotne ir diversificēta attiecībā uz loģistikas kanāliem - rūpnīca ar tirgiem ir savienota gan pa dzelzceļu, gan pa autoceļiem, gan pa jūras ceļiem. Būtisks aspekts ir arī uzņēmuma rīcībā esošais rezervuāru parks, kas ļauj pieņemt un uzkraut produktus kuģu partiju apjomos.

Uzņēmumā strādā 66 darbinieki.

"Bio-Venta" 2020.gadā strādāja ar 104,162 miljonu eiro apgrozījumu un guva 3,316 miljonu eiro peļņu.

"Bio-Venta" nodarbojas ar biodīzeļdegvielas un rapšu eļļas ražošanu. Uzņēmums komercreģistrā iegrāmatots 2004.gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 51,734 miljoni eiro. "Bio-Venta" pieder kompānijai SIA "VK tranzīts", kuras patiesais labuma guvējs ir Jānis Austriņš.