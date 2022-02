Bioloģiskās pārtikas nozare pandēmijas laikā augusi nepieredzēti strauji

Globāli bioloģiskās pārtikas tirgus piedzīvojis strauju izaugsmi, palielinājušās bioloģiski apsaimniekotās zemes platības un kuplinājies bioloģisko ražotāju pulks, informē Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.

Latvija ir to 18 pasaules valstu vidū, kur bioloģiski apsaimnieko vairāk nekā 10% no kopējās lauksaimniecības zemes.

Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, pasaules bioloģiskās pārtikas tirgus 2020. gadā uzrādīja visu laiku augstāko izaugsmi, pārsniedzot 120 miljardus eiro, liecina pētniecības institūta FIBL un organizācijas IFOAM apkopotie dati. Kopējais pieaugums ir 14 miljardi eiro.

ASV joprojām ir vadošais bioloģiskās pārtikas tirgus (49,5 miljardi eiro), kam seko Vācija (15 miljardi eiro) un Francija (12,7 miljardi eiro). Vairākos no lielajiem bioloģiskās pārtikas tirgiem 2020. gadā bija vērojams sevišķi spēcīgs izaugsmes temps. Piemēram, Vācijas bio tirgus pieauga par vairāk nekā 22 procentiem. Šveices iedzīvotāji visvairāk tērēja bioloģiskajai pārtikai (418 eiro uz vienu iedzīvotāju 2020. gadā), kamēr Dānijā joprojām ir lielākā bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas tirgus daļa ar 13 procentiem no valsts kopējā pārtikas tirgus.

3,4 miljoni – tik daudz bioloģisko ražotāju 2020. gadā reģistrēts pasaulē, un tas ir par 7,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijā šā gada 1. janvārī bija reģistrēts 4121 bioloģiskais lauksaimnieks, taču kopējais bioloģiski sertificēto operatoru skaits ir gandrīz 4500, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta apkopotie dati.

Bioloģiski apsaimniekotās zemes platība 2020. gadā pasaulē augusi par 4,1% jeb 3 miljoni ha, bet kopumā pasaulē bioloģiski tiek apsaimniekoti gandrīz 75 miljoni ha. Bioloģiskās platības 2020. gadā palielinājušās visos kontinentos. Puse no pasaules bioloģiskās lauksaimniecības zemes atrodas Okeānijas valstīs (35,9 miljoni ha), kam seko Eiropa ar 17,1 miljoniem hektāru un Latīņamerika ar 9,9 milj. ha.

2020. gadā 1,6% no lauksaimniecības zemes visā pasaulē tika apsaimniekoti bioloģiski. Tomēr daudzas valstis ir sasniegušas ievērojami vairāk: Lihtenšteinā bioloģiskās lauksaimniecības zemes īpatsvars ir 41,6%, Austrijā – 26,5% un Igaunijā – 22,4%. 18 valstīs pasaulē bioloģiskā lauksaimniecība aizņem vairāk nekā desmit procentus no kopējās lauksaimniecības zemes platības. To vidū 2022. gada sākumā ir arī Latvija ar 304,1 tūkst. ha (17%) bioloģiski apsaimniekotām lauksaimniecības zemēm.

Nozares izaugsmi komentē Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis: "Pieaugums bioloģiskās pārtikas tirgū vērojams jau ilgāku laiku. Izaugsme ir likumsakarīga, jo patērētāji visā pasaulē arvien vairāk izprot un novērtē kvalitatīvu produktu. Paredzu, ka izaugsme turpināsies līdz brīdim, kad bioloģiskā pārtika kļūs par dominējošo tirgū. Tā kā bioloģiskā lauksaimniecība ir pamats ilgtspējīgas saimniekošanas modelim, mēs pie tā nonāksim. Arī Latvijā bioloģiskā lauksaimniecība veiksmīgi attīstās, arvien vairāk lauksaimnieku izvēlas šo ražošanas metodi, un līdz ar to iedzīvotājiem arvien plašāk pieejama bioloģiskā pārtika. Tostarp Latvijas skolās liela daļa piena un graudaugu produkcijas jau patlaban nāk no bioloģiskajām saimniecībām."