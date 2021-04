Bioloģiski apsaimniekotās lauksaimniecības zemes platības Latvijā pieaugs, vērtē asociācija

Latvijā bioloģiski apsaimniekotās lauksaimniecības zemes platības pieaugs, prognozē Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.

Asociācijā skaidroja, ka šogad sācies divus gadus ilgs Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas pārejas periods, kura laikā atkal ir pieejams finansējums un ikviens lauksaimnieks var sākt saimniekot bioloģiski, saņemot par to atbalstu. "Vērtējot lauksaimnieku interesi, var prognozēt, ka bioloģiski apsaimniekotās lauksaimniecības zemes platība sāks pieaugt," pauda asociācijā.

Pēc asociācijā minētā, šobrīd Latvijā bioloģiski tiek apsaimniekoti gandrīz 290 000 hektāru jeb 15% no kopējās lauksaimniecības zemes platības.

Tāpat Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijā norādīja, ka viens no asociācijas darbības mērķiem ir līdz 2030. gadam panākt bioloģisko platību pieaugumu līdz vismaz 30% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes - attiecīgi vismaz 600 000 hektāru. Turklāt arī Eiropas Komisija izziņojusi mērķi panākt to, lai turpmāko deviņu gadu laikā 25% lauksaimniecības zemes tiktu apsaimniekoti bioloģiski.

Asociācijā arī atzina, ka bioloģiskā ražošana līdz šim Latvijā attīstījusies samērā strauji, neskatoties uz to, ka atbalsta līmenis nav bijis pietiekams un bioloģiskās platības vairākus gadus faktiski nepieauga. Tostarp ir pieaugusi interese par augļu un ogu, graudaugu, kā arī kartupeļu bioloģisko audzēšanu.

"Zīmīgi, ka būtiski straujāk par platību pieaugumu aizvadītajos gados notikusi bioloģiskās pārtikas pārstrādes attīstība," minēja asociācijā, norādot, ka tostarp bioloģiskā piena un piena produktu pārstrādes apmērs pērn sasniedza 7380 tonnu, bet bioloģisko graudu pārstrādes un cietes ražošanas apmērs sasniedzis 23 024 tonnas.

"Bioloģisko produktu izlaide kopumā piecu gadu laikā pieaugusi par 105% un sasniegusi 89 miljonus eiro 2019. gadā, kopš 2015.gada piedzīvojot ievērojamu kāpumu, kad tā bija 43 miljoni eiro," piebilda asociācijas pārstāvji, atzīmējot, ka subsīdijas bioloģiskajiem zemniekiem šajā laika posmā palielinājušās vien par 25%.

Pēc Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas pārstāvju minētā, bioloģiskās produkcijas īpatsvars no kopējās lauksaimniecības preču pārstrādes valstī sasniedzis 10,9%.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija dibināta 1995. gadā. Tā ir profesionāla organizācija, kurā apvienojušies bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāji, pārstrādātāji, tirgotāji un šīs kustības atbalstītāji.