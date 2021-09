Biroju kompleksu 'Verde' plāno pabeigt nākamā gada jūnijā

Biroju kompleksa "Verde", kas atrodas Skanstes un Hanzas ielas krustojumā, pirmās ēkas būvniecība norit pēc plāna un noslēgsies 2022. gada jūnijā, informē uzņēmums.

Būvniecības process sasniedzis pusi – izbūvēta pazemes autostāvvieta, karkass pieciem no 11 pirmās ēkas stāviem, kā arī uzsākti pirmā stāva fasādes darbi un inženiertehniskie darbi, kas norit paralēli pārējā apjoma izbūvei.

""Verde" pirmās ēkas būvniecība norit pēc plāna un atsevišķi darbi pat apsteidz būvniecības grafiku par spīti apgrūtinātai būvniecības materiālu piegādes ķēdei un pieaugošajām būvniecības materiālu cenām, kas ir šī brīža tirgus realitāte. Plānojam darbus pie pirmās ēkas noslēgt nākamā gada jūnijā. Projekta būvnieks "Velve" vienlaikus veic gan lielizmēra konstrukciju un plātņu betonēšanas darbus, gan nultā un pirmā stāva fasādes montāžu un inženiertehniskos darbus," teic uzņēmuma komercdirektore Iveta Lāce. Vienlaikus pirmās ēkas būvniecībai norit darbs ar potenciālajiem nomniekiem.

Plānots, ka divu gadu laikā, investējot vairāk nekā 65 miljonus eiro, jaunajos birojos 30 000 m2 platībā (kopējā platība ar pazemes autostāvvietām – 45 000 m2) strādās vairāk nekā 3000 cilvēku. Tiek prognozēts, ka vairāk nekā puse no nomniekiem būs starptautiski uzņēmumi, kuri meklē ilgtspējīgus, videi nekaitīgus, enerģētiski efektīvus birojus.

Starptautiskie ilgtspējības eksperti, izvērtējot biroju kompleksu projektēšanas posmā, piešķīruši tam BREEAM "Excellent" sertifikātu. Ēkā tiks izmantota augstākā standarta apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēma, ko vada iekštelpu klimata pārvaldības pieeja, izmantojot BMS (ēku vadības sistēma) un telpas termostatus. Turklāt, lai radītu pēc iespējas tīrāku gaisu, tiks uzstādītas tādas funkcijas kā gaisa mitrināšanas sistēmas, dzesējamās sijas (chilled beams) un CO2 sensori. Komplekss atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēku jeb nZEB (nearly Zero Energy Building) standartam. Katrā "Verde" biroju kompleksa ēku piektajā stāvā tiks ierīkotas 600 m2 plašas zaļās terases ar simtiem augu un pat vairākiem 5m augstiem kokiem. Terasēs un zaļajā pagalmā, kas būs teju no auto brīvs, būs ierīkotas desmitiem āra darba vietas. Kompleksā automašīnām, elektroauto un videi draudzīgiem transporta līdzekļiem – velosipēdiem un skrejriteņiem – paredzēta plaša pazemes stāvvieta ar piekļūšanu no Roberta Hirša ielas.

Biroju kompleksa "Verde" būvniecībā tiks investēti vairāk nekā 65 miljoni eiro, no kuriem 22 miljonus eiro kredītu piešķīra Eiropas Investīciju banka (EIB), kas apstiprināja finansējumu no cīņai ar klimata pārmaiņām paredzēto investīciju paketes. Projekta attīstītājs un investors ir uzņēmums "Capitalica Asset Management", kas ietilpst Lietuvas daudznozaru uzņēmumu grupā "SBA Group".