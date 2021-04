Ar atšķirīgām sekmēm un tendencēm ir iesācies šis gads komercīpašumu tirgū Baltijā – intensīvi tiek būvēti biroja centri, plānoti un īstenoti loģistikas projekti, bet tirdzniecības sektorā tikmēr valda neziņa par nākotni.

Šobrīd Baltijā tiek būvētas biroju ēkas, kuru kopējā platība būs ap 400 tūkst. kvadrātmetru, šādus datus ir apkopojusi kompānija "Colliers". Kā viens no piemēriem Rīgā ir topošais biroju centrs "Verde", ko attīsta lietuviešu "Capitalica". Kopējais biroju telpu līmenis noteikti paaugstināsies.

Plašāks piedāvājums, kā arī pandēmijas viestās izmaiņas darba organizācijā nozīmē, ka būs spiediens uz to ēku īpašniekiem, pārvaldniekiem, kuru nami tapuši senāk, kuriem ir zemāka kvalitāte, galvenokārt B vai C klase (attiecīgi – A klase ir augstākā un C – zemāka) kaut ko darīt lietas labā, piemēram, uzlabot ventilāciju. Tirgus pamazām kļūst par nomnieku tirgu, tas ir, uzņēmumi, kuri meklē telpas vai kuri vēlas tās mainīt, būs prasīgāki gan attiecībā uz nomas līgumu nosacījumiem, gan kvalitāti, gan tehniskiem risinājumiem, kā arī varētu pieprasīt lielāku objektu īpašnieku iesaisti biroju izveidē.

Pandēmija ir pierādījusi, ka uzņēmumiem, darbiniekiem jāspēj būt gana elastīgiem un tas attiecas arī uz darba vidi un veidu. Arī turpmāk elastība būs svarīga arī attiecībā uz biroju telpām, proti, uzņēmumiem būs svarīga iespēja ātri paplašināt sev nepieciešamās telpas vai tieši pretēji – tās samazināt, līguma termiņi arī būs gana fleksibli.

Cita pandēmijas iezīme – ir parādījies tāds darījuma veids kā apakšnoma, kurš iepriekš nebija pārāk izplatīts. Biroju telpas tiek piedāvātas labā kvalitātē un nereti ar visām mēbelēm. Tam ir ietekme uz tirgu kopumā, jo piedāvājums būtībā ir plašāks.