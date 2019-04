Biržu indeksi pieaug, reaģējot uz banku peļņu

ASV un Eiropas biržu indeksi piektdien pieauga, reaģējot uz labu ASV banku peļņu un kompānijas "Disney" jaunu straumēšanas pakalpojumu.

ASV banka "JPMorgan Chase" šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 9,2 miljardu dolāru (8,2 miljardu eiro) tīro peļņu, kas ir par 5,4% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, teikts bankas piektdien publiskotā paziņojumā.

Banka arī izteica pozitīvus komentārus par ASV ekonomiku, norādot, ka tā turpina pieaugt, kā arī palielinās nodarbinātība un iedzīvotāju atalgojums.

"Uzņēmēju pārliecība un patērētāju pārliecība ir samērā augstas – ne visu laiku augstākajā līmenī, bet samērā augstas," sacīja "JPMorgan Chase" vadītājs Džeimijs Daimons.

"JPMorgan Chase" akcijas cena pieauga, tāpat kā vairuma citu lielo banku akciju cenas.

Kompānijas "Walt Disney" akcijas cena kāpa pēc kompānijas paziņojuma par tās jauno videostraumēšanas pakalpojumu. Akcijas cena pieauga par 11,15% un sasniedza visu laiku augstāko līmeni - 130,06 dolārus, turklāt tas bija straujākais vienas dienas kāpums apmēram 10 pēdējo gadu laikā.

Eiropā daudzu banku akciju cenas pieauga, sekojot ASV banku piemēram.

Eiropas investori arī izjuta atvieglojumu par to, ka breksits ir atlikts par vēl sešiem mēnešiem. Eiropas Centrālās bankas (ECB) un ASV Federālo rezervju sistēmas (FRS) paziņojumos bija maz jaunu vai biedējošu ziņu, lai gan tie bija piesardzīgi.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kāpa, britu mārciņas kurss pret dolāru pieauga, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,31 dolāru līdz 63,89 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,72 dolāriem līdz 71,55 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 1,0% līdz 26 412,30 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 2907,41 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,5% līdz 7984,16 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,3% līdz 7437,06 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 11 999,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 5502,70 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1253 līdz 1,1298 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3058 līdz 1,3071 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 111,66 līdz 111,99 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,21 līdz 86,43 pensiem par eiro.