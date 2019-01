Biržu indeksi pieaug, valdot optimismam par ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām

ASV un Eiropas biržu indeksi ceturtdien lielākoties pieauga, valdot tirgus dalībnieku optimismam par ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām par spīti tam, ka dažu ASV mazumtirgotāju preču noiets brīvdienās bija negaidīti mazs.

Ķīna paziņoja, ka tirdzniecības sarunas Pekinā ar ASV delegāciju ir "ielikušas pamatu" abu pušu bažu atrisināšanai. Dienu pirms tam optimismu par šīm sarunām pauda arī ASV pārstāvji.

ASV un Ķīnas amatpersonu sarunas par izeju no muitas tarifu izraisītā tirdzniecības kara pēdējās dienās ir veicinājušas akciju cenu pieaugumu. To sekmējuši arī Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela izteikumi, ka FRS nesteigsies ar procentlikmju celšanu.

Pauels ceturtdien izraisīja īslaicīgu ASV akciju cenu krišanos ar saviem izteikumiem, ka FRS lielajiem vērtspapīru krājumiem vajadzētu būt "būtiski mazākiem" par pašreizējo līmeni, kas ir gandrīz 4 triljoni ASV dolāru. Akciju cenas Volstrītā tomēr atsāka pieaugt un noslēdza tirdzniecības sesiju ar kāpumu.

Londonas un Frankfurtes biržu indeksi nedaudz palielinājās, bet Parīzes biržas indekss kritās.

ASV mazumtirdzniecības uzņēmuma "Macy" akcijas cena saruka par 17,7% un tas pazemināja savu peļņas prognozi pēc vāja noieta brīvdienu sezonā.

Mazumtirgotāja "Best Buy" akcija palētinājās par 1,7%, "Gap" akcijas cena kritās par 3,1%, bet "Williams-Sonoma" akcijas cena saruka par 2,4%. Mazumtirdzniecības milža "Walmart" akcijas cena gan pieauga par 0,1%.

Analītiķi sacīja, ka vājais noiets brīvdienu sezonā parāda izaicinājumus, ar kuriem sastopas mazumtirgotāji, tiem pārorientējoties uz interneta tirdzniecību, kur iespējamā peļņa ir mazāka.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,23 dolāriem līdz 52,59 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,24 dolāriem līdz 61,68 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 24 001,92 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 2596,64 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 6986,07 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 6942,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,3% līdz 10 921,59 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 0,2% līdz 4805,66 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1543 līdz 1,1502 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2789 līdz 1,2746 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,17 līdz 108,49 jenām par dolāru.