Biznesa ideja: Mobilā aplikācija palīdz strādāt slēpošanas kalniem

Latvijā radīta mobilā aplikācija "Bookla", kas nodrošina dažādu nozaru uzņēmumu pakalpojumu rezervēšanu vienuviet. Šī brīža epidemioloģiskajos apstākļos mobilā aplikācija atvieglo ikdienas darbu arī slēpošanas kalniem.

Lietotnē var pieteikties aktīvās atpūtas pakalpojumiem, norēķināties par tiem un saņemt atgādinājumus par rezervēto laiku, stāsta "Bookla" pārdošanas nodaļas vadītājs Oļegs Smirnovs.

"Apzinoties situāciju valstī un ziemas sezonas sākumu, sapratām, ka varam piedāvāt slēpošanas kūrortiem ideālu risinājumu, kā pandēmijas laikā viegli kontrolēt klientu daudzumu uz kalna. Šo aplikāciju attīstījām divu gadu garumā ciešā sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem no dažādām nozarēm. Tā rezultātā šobrīd varam piedāvāt efektīvu pierakstu kalendāra lietotni gan uzņēmējiem, gan viņu klientiem. Kalni ir lielisks piemērs tam, ka, izmantojot atbilstošu rezervācijas sistēmu, var turpināt strādāt arī ierobežojumu laikā, jo tiek kontrolēta cilvēku plūsma. Mēs esam pārliecināti – ja publiskas vietas brīvā dabā strādātu pēc iepriekšēja pieraksta, tas ļautu kontrolēt cilvēku plūsmu un izlīdzinātu to visas dienas garumā. Aizvērt visu ciet ir vieglākais risinājums, taču no tā ļoti cieš uzņēmumi un cilvēki. Tuvākajā laikā vīruss nekur nepazudīs, tāpēc ir jāiemācās kontrolēt cilvēku plūsmu. Kādēļ uzņēmumiem, it sevišķi tiem, kas darbojas ārpus telpām, ir jābūt slēgtiem, ja var kontrolēt cilvēku plūsmu un izslēgt drūzmēšanos?" pārdomās dalās "Bookla" pārstāvis.

"Bookla" mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku un ērtāku rezervēšanas procesu, lai lietotāji tiešsaistes režīmā var noskaidrot pakalpojuma pieejamību, rezervēt brīvo laiku un norēķināties par pakalpojumu. Šobrīd lietotnē savus pakalpojumus piedāvā dažādu nozaru uzņēmumi, tostarp skaistumkopšanas, veselības, sporta un izklaides, apmācību un citi. Lietotni lejuplādējuši un ikdienā izmanto ap 30 000 cilvēku.

"Piemēram, "Riekstukalnā" aptuveni 900 vietas dienā "izķer" vienas minūtes laikā pēc rezervācijas atvēršanas. Šādos apstākļos, kad pieprasījums pēc slēpošanas kūrortu pakalpojumiem ievērojami pārsniedz piedāvājumu, aplikācija ir efektīvs veids, kā ietaupīt laiku gan lietotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, lai abām pusēm nav jāvelta laiks laikietilpīgām telefonsarunām," skaidro Smirnovs.

"Riekstukalna" pārstāve Ieva Rasa informē, ka klientiem tiek nosūtīti gan atgādinājumi pirms kalna apmeklējuma, gan informācija par rezervācijas atcelšanu, kas var notikt mainīgo laikapstākļu vai valdības lēmumu dēļ. Klienti tiek automātiski apziņoti, un uzņēmumam tas nav jādara manuāli.

Klienti, kas nerīkojas atbildīgi – rezervē vietas, bet neierodas un savas rezervācijas neatceļ – var tikt bloķēti.

Aplikācija izstrādāta trīs valodās – latviešu, angļu un krievu, un pieejama gan "Android", gan "iOS" lietotājiem.