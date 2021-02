Biznesa ideja: Ražo augsnes maisījumu urbānajiem dārzniekiem

"Bijām domājuši, ka decembris un janvāris būs klusākie pārdošanas mēneši, bet tie izrādījās rekordmēneši," portālam "Delfi" stāsta ģimenes uzņēmuma SIA "Nordspring", kas ražo augsnes maisījumu ar zīmolu "For My Plants", līdzīpašniece Liāna Kažmere. Pandēmija likusi vairāk koncentrēties uz vietējo tirgu, bet kopumā biznesam nākusi pat par labu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ģimenes uzņēmumā darbojas Arturs un Liāna Kažmeri, kuri biznesa ideju par profesionāla līmeņa telpaugu augsnes maisījuma radīšanu urbānajiem dārzniekiem sākuši attīstīt 2019. gada rudenī. Sešu mēnešu laikā izstrādāta maisījuma recepte, izveidota zīmola identitāte un iepakojuma dizains. Tālāk sekoja sava e-veikala izveide, jo produktam jau sākotnēji galvenais noiets tika plānots ar e-komercijas starpniecību. 2020. gada jūlijā tika uzsākta pirmā produkta tirdzniecība savā e-veikalā. Pirmajos astoņos uzņēmuma darbības mēnešos divu veidu iepakojumos (2L un 56L pakās) saražoti un pārdoti 24 000 litru augsnes maisījuma.

Zīmola "For My Plants" telpaugu augsnes maisījums ražots no Latvijas purvu kūdras. Vietējais atjaunojamais dabas resurss tiek bagātināts, tirgū piedāvājot augsnes maisījumu, kas ir tīrs no knišļiem, augu slimībām un nezālēm. "Hobija līmeņa telpaugu entuziastiem un mājdārziņu ierīkotājiem dārzkopības veikalos mēdz piedāvāt substrātus no zemākas kvalitātes kūdras, nereti tie importēti no citām valstīm," novērojusi Liāna Kažmere.

Lai mazinātu atstāto nospiedumu uz planētas ekosistēmu, "For My Plants" augsnes maisījumu pilda mazgājamā papīra maisā. Pēc izlietošanas to var izskalot, izžāvēt un turpināt lietot kā puķupoda ietvaru vai dizaina objektu sadzīves priekšmetu uzglabāšanai.

Izmanto līdzšinējo pieredzi

Jautāti par līdzšinējo pieredzi un iegūtās izglītības saistību ar jomu, kurā patlaban darbojas, uzņēmēji stāsta, ka Arturs Kažmers iepriekš desmit gadus strādājis kūdras ieguves, pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumā Latvijā, pārzinot kūdras aprites procesus, iesaistījies ražošanas plānošanā un organizējis tirdzniecību un loģistiku kūdras piegādei. Viņš pašmācības ceļā apguvis arī e-veikala izveidi, lai izveidotu savu uzņēmuma e-komercijas sistēmu. Liāna Kažmere Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi augstāko izglītību "Starptautiskais mārketings un reklāma" studiju programmā. Darba pieredzi viņa guvusi, darbojoties mārketinga jomā. "Līdz ar to, apvienojot Artura zināšanas un pieredzi kūdras ieguves un pārstrādes nozarē un manas prasmes jaunu produktu izstrādē, mārketingā un ikdienas satura veidošanā sociālajos tīklos, varam paši nodrošināt lielu daļu darbu veiksmīgai sava uzņēmuma uzturēšanai," teic Liāna Kažmere.

Runājot par biznesa idejas rašanos, uzņēmēji stāsta, ka jau vairākus gadus savās mājās aizrāvušies ar rūpēm par telpaugiem, kolekcijas papildināšanu un kvalitatīvu to kopšanu. "Tā kā paši iepriekš saskārāmies ar mūsu prasībām nepiemērotu substrātu piedāvājumu vietējos veikalos, sākām interesēties par papildu sastāvdaļu pievienošanu, lai telpaugu augsne būtu irdenāka, vieglāka un labi vadītu ūdeni. Paralēli novērojām arī krietni pieaugošu tendenci pasaulē eksotisko telpaugu audzēšanā mājas apstākļos un to iegādē internetā. Līdz ar to, ņemot vērā Artura pieredzi kūdras nozarē, nolēmām izveidot paši savu augsnes maisījumu. Augsnes maisījumā esošā vulkānisko iežu izcelsmes dabīgā sastāvdaļa – perlīts – bagātīgā daudzumā ļauj ūdenim vienmērīgi augsnē uzsūkties, padzirdīt telpaugu pakāpeniski un visu lieko mitrumu iztvaikot gaisā. Pateicoties šiem porainajiem perlīta gabaliņiem, augsne nelielajā podiņā nesablīvējas un neatstāj augsni ilgstoši slapju, pasargājot no sakņu satrūdēšanas, kas mēdz gadīties, ja augsne ir smagnēja, pieblīvējusies un augu kopējs ir pārcenties ar laistīšanu. Augsnē sastopamais dolomīta kaļķis nodrošina pietiekamu kalcija un magnija devu," skaidro Liāna Kažmere.

"Ja latviešu mājās parādās arvien vairāk eksotisku telpaugu pat vairāku simtu eiro vērtībā, kas prasa arī pilnvērtīgas rūpes, tad to īpašnieki saprot, ka augstvērtīgam augsnes maisījumam ir būtiska nozīme to dzīvotspējā," piebilst uzņēmēja.

Šogad produkts ir pieejams tirgū jau pašā ierastākajā telpaugu pārstādīšanas laikā, sākot ar februāri, martu, un, daudz laika pavadot savās mājās, urbānajai jeb pilsētvides dārzniecībai pievēršas arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju dažādos vecumos, tādēļ šajā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo uzņēmēji sagaida biznesa apjomu pieaugumu.

Šobrīd esot izstrādāta arī jauna kūdras substrāta recepte āra apstādījumiem terases podos, balkona kastēs, augstajās dobēs un piemājas siltumnīcās. "Mērķis ir dalīties savā pieredzē un izglītot pilsētvides dārzniekus, ka uz savu dzīvokļu palodzēm un balkonos iespējams izaudzēt blakus ne vien ierastās pelargonijas, begonijas un lavandas, bet arī tomātus un gurķus, baziliku, piparmētru un skābenes," teic Liāna Kažmere.

Pandēmija maina plānus

Jautāta par lielākajiem izaicinājumiem, attīstot biznesu, viņa stāsta: "Uzsākot biznesu Latvijā, jau pašos pirmsākumos jaunajos uzņēmējos tiek iesēta doma, vai ražotajam produktam ir eksporta potenciāls, brīdinot, ka vietējais tirgus ir salīdzinoši mazs. Arī mēs pāris mēnešus pirms neparedzamās pandēmijas sākšanās, veidojot savu biznesa stratēģiju, lielā mērā koncentrējāmies uz ASV tirgu, jo tieši tur bija novērojams telpaugu audzēšanas un iegādes internetā tendences pastiprināts pieaugums. Taču, jau martā piedzīvojot pasaules mēroga izmaiņas, loģistikas ierobežojumus un cenu pieaugumu, nepārsteidzāmies ar eksporta tirgu apgūšanu kā primāro kanālu, bet koncentrējāmies uz Latvijas tirgu, kaut arī produkta iepakojumi, interneta veikals un citi informatīvie materiāli bija jau sagatavoti angļu valodā. Šajos pārmaiņu laikos izdzīvos tie, kas spēs pielāgoties, pārkvalificēties un pieiet lietām radoši," par līdzšinējo pieredzi biznesā stāsta Liāna Kažmere.

Uzņēmēji saviem spēkiem no jauna apguvuši e-komercijas sistēmu izveidi, video montēšanas un bildēšanas prasmes, uzņēmuma reģistrēšanu attālināti un daudzas citas lietas, lai ar ierobežotiem naudas un laika resursiem spētu jebkurā gadījumā īstenot savu biznesa ideju. "Katru jaunu izaicinājumu var uztvert kā neveiksmi vai kā iespēju, lai kaut ko iemācītos un rastu piemērotāku risinājumu – mēs izvēlamies otro variantu. Un varam galvot, ka katra uzņēmuma labākie padomdevēji ir klienti. Jo atvērtāka un pieejamāka komunikācija, jo lielāka iespēja ar saviem klientiem izveidot draudzīgu saikni un, ņemot vērā atziņas, arvien uzlabot savu servisu un piedāvājumu," teic Liāna Kažmere.

Kārtīgs izaicinājums jaundibinātam biznesam esot naudas plūsmas un izejmateriālu plānošana, cenšoties prognozēt pircēju paradumus jaunam, premium klases produktam tirgū. "Īsajā uzņēmuma pastāvēšanas laika posmā divreiz esam saskārušies ar situāciju, kad lielā, neplānotā pieprasījuma dēļ beidzas iepakojumi. Bijām domājuši, ka decembris un janvāris būs klusākie augsnes maisījuma pārdošanas mēneši, bet tie izrādījās rekordmēneši pēc veikto pirkumu skaita. Arī šajās situācijās neapstādinājām pārdošanu, bet izveidojām iespēju augsnes maisījumu turpināt iegādāties ar iepriekš-pirkšanas funkciju, norādot laiku, kad būs iespējams savu pasūtījumu saņemt," stāsta uzņēmēja.

Šobrīd, kad daudzi iepakojumu ražošanas uzņēmumi pārstrukturējas un testē jaunas tehnoloģijas, izejmateriālus, "For My Plants" saskaras ar ierobežotu ekoloģisku iepakojumu piedāvājumu, kas atbilstu tā produktam piemērotām prasībām.

Iegulda attīstībā

Dalība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras Biznesa inkubatorā esot devusi gan iedrošinājumu un morālu atbalstu uzņēmuma attīstībā, gan finansiālu atbalstu, ko iespējams saņemt granta veidā, pēc naudas izlietošanas atgūstot 30 – 50% no ieguldītās summas. "Biznesa inkubators ir vieta, kur sastapt domubiedrus – jaunos uzņēmējus, ar kuriem savstarpēji dalīties pieredzē, tajā pat laikā no inkubatora vadības puses saņemot vērtīgus biznesa izaugsmes padomus tālākai attīstībai. Dalība inkubatorā motivē nospraust konkrētus mērķus, un, regulāri tos pārskatot, meklēt arvien jaunus veidus, kā pilnveidoties, lai izpildītu plānus. Tāpat vērtīgs ieguvums ir regulāri organizētas lekcijas un diskusijas ar dažādu nozaru speciālistiem gan grupās, gan privāti, dodot iespēju apgūt jaunas zināšanas un domāt plašāk," stāsta Liāna Kažmere.

Vaicāti par biznesa attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem, uzņēmēji atzīst: "Uzņēmuma darbību uzsākot, visvērtīgākie ieguldītie resursi ir mūsu pašu zināšanas un laiks. Visticamāk, bez mūsu pieredzes, prasmēm un uzņēmības, šī biznesa ideja prasītu krietni lielākas finansiālās investīcijas, bet, ņemot vērā šos apstākļus, pirmie ieguldījumi līdz produkta palaišanai bija ap 2000 eiro no pašu ģimenes iekrājumiem. Šos astoņus darbības mēnešus visus ienākumus esam ieguldījuši uzņēmuma attīstībā, izejmateriālu iegādē, piegāžu nodrošināšanā, e-veikala uzturēšanā un citās uzņēmuma uzturēšanas izmaksās."

Runājot par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz biznesa attīstību, uzņēmēji stāsta: "Lai arī ar savu jauno uzņēmumu neatbilstam nevienam Covid-19 krīzes izveidotajam atbalsta pasākumam un nekādu finansiālu guvumu no valsts šajā sakarā neesam saņēmuši, uzskatām, ka šī krīze mūsu uzņēmumam nav skādējusi. Tieši otrādi, iespējams, tā devusi savu pienesumu ar to, ka cilvēki daudz laika pavada savās mājās un pievērš uzmanību savas vides labiekārtošanai, tajā skaitā, mājīguma piešķiršanai ar esošo telpaugu pārdomātāku aprūpēšanu un jaunu lolojumu iegādi. Redzam arī cilvēkos vēlmi meklēt meditatīvas, nomierinošas, gandarījumu nesošas nodarbes, ko veikt mājas apstākļos. Tā, piemēram, šobrīd daudzi mājās pievēršas mikrozaļumu, lociņu audzēšanai un jau pirmo sēkliņu sēšanai, ko vēlāk stādīt uz balkoniem vai savās siltumnīcās."

Tā kā e-veikala tirdzniecība paredz iespēju produktu piegādāt arī ārpus Latvijas robežām, tas šobrīd ir aizceļojis uz astoņām Eiropas valstīm. "Eksporta ziņā šā gada sākumā esam spēruši pirmos soļus Igaunijas tirgus virzienā, piegādājot mazos augsnes iepakojumus uz diviem veikaliem. Eksporta daļa šobrīd ir pavisam neliela, bet plānojam šā gada laikā to palielināt, meklējot produktu pārdošanas vietas Igaunijā un Skandināvijas valstīs," stāsta Liāna Kažmere.