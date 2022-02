Biznesa inkubatoros sākas pavasara uzņemšana

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2022. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmās.

No 2022. gada 21. februāra līdz 21. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās divpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā.

"Šogad paplašinājām reģionālo Biznesa inkubatoru tīklu, līdz ar nodrošinot visos Latvijas reģionos vienlīdzīgas iespējas jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem gan attīstīt savu ideju, gan iegūt vērtīgas praktiskas konsultācijas, lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai," akcentē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešus mēnešus programmas dalībniekiem ir iespēja izmantot aprīkotas darba telpas jeb kopradi, saņemt mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, apmeklēt seminārus un mācības, kā arī iegūt kontaktus, pievienojoties jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

Inkubācijas programma, papildus pirmsinkubācijas atbalstam, sniedz iespēju saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Katram inkubācijas programmas dalībniekam būs pieejams grantu atbalsts līdz 15 tūkst. eiro pakalpojuma izmaksu segšanai, ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu iegādei. Atbalstu varēs izmantot līdz 2023. gada beigām. Inkubācijas programmā var pieteikties jaundibināti uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem.

Pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru atbalsta programmām norisināsies divās kārtās – sākotnēji tiks gaidīti pieteikumi no inkubācijas programmas pretendentiem, laikā no 21. februāra līdz 4. martam; savukārt pirmsinkubācijas programmas pieteikumu pieņemšana notiks no 1. marta līdz 21. martam.

LIAA biznesa inkubatoros savu biznesa ideju attīstījuši 2474 pirmsinkubācijas dalībnieki, no kuriem vairāk nekā 50 biznesa ideju autori bijuši latvieši, kas dzīvo ārvalstīs jeb diasporas pārstāvji. Inkubācijas programmā šobrīd savu uzņēmumu turpina attīstīt 363 jaunie uzņēmēji un to komandas, bet 86 inkubācijas programmu veiksmīgi noslēguši, saņemot atbalstu 4 gadu garumā.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators".