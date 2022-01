Starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) nozare Latvijā 2021. gadā ir augusi, uzņēmumi plāno un īsteno ģeogrāfisku izplešanos, palielina pakalpojumu apjomu un ievieš jaunas tehnoloģijas. Lielākais izaicinājums, tiem darbojoties mūsu valstī, ir cilvēkresursu pieejamība un darbaspēka kvalitāte.

SBPC ir atsevišķi nodibināta globāla uzņēmuma struktūrvienība, kuras atbildībā ir apkalpot biznesa administratīvās funkcijas – IT, finanses, klientu serviss, loģistika, iepirkumi, personāla vadība. Šāda veida uzņēmumi iekļaujas starptautisko biznesa pakalpojumu centru nozarē (angļu valodā "Global Business Services"), kas ietver dalīto pakalpojumu centrus (administratīvos pakalpojumus sniedz uzņēmumu grupas līmenī, piemēram, "Circle K Business Services", "Allnex Latvia", "Cabot Latvia", "SEB Global Services"), informācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu sniedzējus (IT pakalpojumi tiek sniegti juridiski nesaistītiem uzņēmumiem ārvalstīs, piemēram, "Accenture" filiāle, "Cognizant" filiāle) un biznesa procesu ārpakalpojumu sniedzējus (klientu servisa, finanšu pakalpojumi tiek sniegti juridiski nesaistītiem uzņēmumiem ārvalstīs, piemēram, "Transcom Worldwide Latvia", "Webhelp"). Līdz ar to ar Latvijas darbaspēka resursiem tiek nodrošināta biznesa funkcionēšana starptautiskā līmenī.

Pēc SBPC asociācijas "ABSL Latvia" datiem, Latvijā 2021. gadā darbojās aptuveni piecdesmit nozares uzņēmumi.