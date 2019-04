Bizness reģionos: 'Valmieras stikla šķiedrā' krāsnis darbojas bez apstājas

"Šķiet, šeit neviens medijs nekad nav bijis," stāvot AS "Valmieras stikla šķiedra" (VSŠ) ražotnes sirdī, kur no teju 1400 grādu karstas kausēta stikla masas top gari šķiedras pavedieni, saka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Stefans Jūgels. Pērn VSŠ nosvinēja 55. dibināšanas gadskārtu, bet šogad plāno īstenot papildu akciju publisko piedāvājumu (FPO), lai stiprinātu kapitālu un turpinātu attīstību, portāls "Delfi" uzzināja ražotnē Valmierā.

Stikla šķiedras ražotne jau vairākus desmitus gadu ir viens no lielākajiem un līdz ar to arī vislabāk zināmajiem darba devējiem Ziemeļvidzemē. Tiesa, Valmieras vārdu nes vēl divi VSŠ meitasuzņēmumi – viens ASV un otrs Lielbritānijā. "Situācija tirgū ir laba, ir pieprasījums pēc visiem mūsu produktiem. Arī rezultāti Latvijā un Lielbritānijā ir labi, bet mūsu šī brīža izaicinājums ir ASV ražotne," sarunā ar portālu "Delfi" teica Jūgels.

Teju viss – 97% – VSŠ saražotā nonāk 47 eksporta tirgos. Lielākie no tiem ir Eiropas Savienība, kur tiek realizēti 70% saražotā, un Ziemeļamerika, kurp tiek eksportēti 11% VSŠ ražojumu. Uzņēmumā top produkti, kurus izmanto tālākā pārstrādē, termoizolācijā, ugunsdrošībā, aviācijā, mašīnbūvē, būvniecībā un citās nozarēs.

VSŠ rūpnīca netālu no Valmieras robežas tika atklāta 1963. gadā. Šobrīd 29 tūkstošus kvadrātmetru plašajā teritorijā slejas ļoti daudz dažādu mazu un lielu ēku. Netālu no ražotnes ir dzelzceļš, un viens sliežu ceļš iestiepjas arī VSŠ teritorijā – pa to ražotnei tiek piegādāta daļa izejvielu. Lai gan VSŠ teritorijā ir vairākas augstas celtnes un no liela attāluma pamanāmi skursteņi, kopējā ainā īpaši izceļas lielais ūdenstornis, kam blakus vēl ir daži neapbūvēti zemes pleķīši.

Lai gan VSŠ nodarbināti vairāk nekā tūkstoš cilvēku, ceļu labirintā starp ēkām valda pilnīgs miers un nav redzams itin neviens darbinieks. Saskaņā ar Jūgela teikto padomju laikos bijis periods, kad ražotnē nodarbināti aptuveni 3000 cilvēku: "Ražotne tika celta, kad darbaspēka un transporta izmaksas bija zemas. Šīs ražotnes mērķis bija nodarbināt tik daudz cilvēku, cik iespējams." Izbūvējot ražotni mūsdienās, kā VSŠ meitasuzņēmums to pirms vairākiem gadiem darīja ASV, plānojums ir pavisam cits – viena ēka un īsa loģistika.

Krāsnis darbojas bez apstājas



Ražotnē Valmierā darbojas trīs kausēšanas krāsnis. Viena dienā spēj izkausēt 40 tonnas materiāla, otra – 50 tonnas, bet trešā – 10 tonnas. Viesiem rādot un stāstot par vienu no krāsnīm, Jūgels paņem tumšas aizsargbrilles bez kātiņiem un caur tām ieskatās krāsnī – dzeltenu un vietām zaļu liesmu mutulī. "Krāsnī temperatūra ir 1600 grādu," saka uzņēmuma vadītājs, norādot, ka krāsnī degšanas procesu uztur dabasgāze, elektrība un skābeklis.

Vidzemnieki, runājot par VSŠ, nereti kā pirmo ar šo ražotni saistīto asociāciju min nelielas caurspīdīga stikla bumbiņas. Taujāts par to, vai tās vēl tiek izmantotas ražošanā, Jūgels atbild noliedzoši: "Kopš 2016. gada ražošana vairs nenorit divos posmos un neizmantojam stikla lodītes." Tagad krāsnī tiek bērtas pūderveida izejvielas.

"Stikla ražošanu nevar apturēt. Krāsnis darbojas sešus līdz astoņus gadus, 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī. Ir pieprasījums vai nav pieprasījuma, stiklam no krāsns ir jāiztek," skaidro uzņēmuma vadītājs.