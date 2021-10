'Black Duck Invest' pārskaitījis 30 miljonus eiro par AS 'Olainfarm' akcijām

Čehu investīciju uzņēmums "Black Duck Invest" nule ir izpildījis akciju pārdošanas un pirkšanas līgumā ar AS "Olmafarm" ietvertās saistības un atbilstoši līguma noteikumiem pārskaitījis bankas norēķinu kontā pirkuma maksas daļu par 42,5% AS "Olainfarm" akcijām - 30 miljonus eiro, informēja uzņēmuma pārstāvis Vojtehs Kačena.

Par šo faktu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem "Black Duck Invest" ir nosūtījis paziņojumu par nozīmīgu līdzdalības iegūšanu AS "Olainfarm" Finanšu kapitāla un tirgus komisijai šā gada 6. oktobrī.

Tas nozīmē, ka "Black Duck Invest" ir ieguvis visas ar nopirktajām akcijām saistītās un no tām izrietošās tiesības, tostarp balsstiesības AS "Olainfarm" akcionāru sapulcē.

Kačena pauda, kaut arī noslēgtais līgums paredzēja, ka vispirms tiek pārvestas akcijas, bet pēc tam attiecīgi tiek veikti norēķini, investīciju uzņēmums tomēr izšķīries veikt pārskaitījumu vairāku iemeslu dēļ.

"Šo pārskaitījumu tieši tagad veicam divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, vēlamies skaidri apliecināt, ka "Black Duck Invest" rīcībā ir visi nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai gan apmaksātu pirkuma līgumā noteikto, gan pēc tam arī veiktu visas nepieciešamās investīcijas "Olainfarm" attīstībā. Otrkārt, rīcības, ko redzam gan no "Olmafarm" saistīto cilvēku puses, gan arī "Repharm", pašlaik liecina par to, ka otra puse negrasās sagaidīt galējo tiesas spriedumu par līguma spēkā esamību un veica darbības, lai sev nelabvēlīga sprieduma gadījumā procesi būtu neatgriezeniski," uzsvēra Kačena.

To apstiprinājis arī advokāts Mārtiņš Kvēps, norādot, ka pašlaik notiek centieni mainīt "Olainfarm" akciju statusu, kas līguma izpildi nākotnē var padarīt neiespējamu.

"Pašlaik veiktās darbības gan no "Olmafarm", gan no "Olainfarm", gan "Repharm" puses liecina par to, ka viņi netaisās gaidīt Čehijas tiesas spriedumu. Esam pārliecināti, ka spriedums būs par labu "Black Duck Invest", bet negatīvs otrai pusei, un tieši tāpēc pašlaik notiek darbības, lai mainītu akciju statusu. Ja tas tiks izdarīts, bet tiesas lēmums būs par labu "Black Duck Invest", tad līguma nosacījumi vairs nebūs izpildāmi," skaidroja Kvēps.

Saistībā ar akciju statusa maiņu, Kvēps minēja piemēru, ka AS "Olainfarm" izskata iespēju pārtraukt kotēt akcijas biržā, kā arī uzņēmuma pārvaldības procesus un kvoruma lēmuma pieņemšanas kārtību.

"Akciju kotēšana biržā sniedz darījumu un lēmumu caurspīdību, jo par tiem ir jāziņo atbilstoši biržas regulējumam. Savukārt, ja akcijas netiek kotētas biržā, tad tās var mainīt īpašniekus relatīvi vienkāršāk. Tostarp mazākuma akcionāriem tiek ierobežotas iespējas gūt pārskatu par uzņēmuma korporatīvo pārvaldību un gūt pārliecību, ka vairākuma akcionārs rīkojas godprātīgi, nenodarot kaitējumu uzņēmumam un mazākuma akcionāru interesēm," teica Kvēps.