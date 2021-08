'Black Duck Invest' vēršas pie ES biržu uzrauga saistībā ar AS 'AB City' paziņojumu

AS "AB City" izplatītais paziņojums, ka AS "Olainfarm" obligātais atpirkums ir noslēdzies, ir klaja akciju tirgus maldināšana vai arī ir notikuši prettiesiski obligātā atpirkuma darījumi, informē investīciju uzņēmuma "Black Duck Invest" pārstāvis Vojtehs Kačena.

"Latvijas uzraugošos iestāžu bezdarbība rada apstākļus, kad esam spiesti vērst starptautisku organizāciju uzmanību notiekošajam Latvijas akciju tirgū," sacīja Kačena.

Atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumam publisku informāciju par notikušu akciju darījumu pirmkārt publisko birža NASDAQ CSD SE. Turklāt jāņem vērā, ka "Olainfarm" obligātā akciju piedāvājuma prospektā norādītais ziņojuma termiņš ir 24. augusts, uzsver Kačena.

"Finanšu instrumentu tirgus likuma 80. panta otrajā daļā nosaka - akcionārs, kurš ir iesniedzis iesniegumu, ar kuru tiek pieņemts piedāvājums, ir tiesīgs atsaukt savu pieņemšanu piecās darba dienās pirms piedāvājuma termiņa beigām. Tātad, pat tad, ja teorētiski, ignorējot Administratīvās tiesas procesu, šis obligātais atpirkums līdz 17. augustam notika, ir likumā noteikta procedūra, kas un kā paziņo par rezultātiem. Tas nekādā veidā nevarēja stāties spēkā vai to nedrīkstēja izziņot publiski," skaidroja Kačena.

Kačena arī pauda, ka nav skaidrs, kā vispār varēja notikt obligātais atpirkums, ja pat Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK) šā gada 11. augustā savā mājaslapā ir sniegusi informāciju, ka obligātais atpirkums līdz lēmumu pieņem tiesa ir apturēts. Tiesas sēde, kurā izskatīs FKTK lūgumu turpināt obligāto izpirkumu notiks 24.augustā.

"Šie ir rupji likuma pārkāpumi, uz tiem uzraugošā institūcija piever acis un nekomentē. Vai Latvijas NASDAQ birža strādā pēc citiem principiem kā biržas Eiropā? Vai Latvijas uzraugošās institūcijas rīkojas pēc cita regulējuma, kā institūcijas Eiropā? Mums radies priekšstats, ka "AB City" vadās pēc principa – skaļi paziņot īpašumtiesības uz akcijām, kas tai nepieder, un cerēt, ka uzraugošās institūcijas bezspēcībā noplātīs rokas un ļaus nelikumībām kļūt likumīgām. Mēs esam vērsušies gan FKTK, gan Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādē, kā pie starptautiskā biržas uzrauga, jo pieļaujot šādus pārkāpumus, tiek radīts precedents, kas ietekmē akciju tirgus attīstību un ir skaidrs signāls ārvalstu investoriem, ka šīs tirgus nedarbojas pēc starptautiska regulējuma principiem," piebilda Kačena.

Tomēr, viņaprāt, būtiskākais pārkāpums ir saistīts ar akciju faktisko piederību. Proti, dokumenti liecina, ka "Repharm" grupas uzņēmums AS "AB City" savu būtisko ietekmi balsta arī akcijās, kas it kā iegādātas no "Olmafarm".

"Šā gada aprīlī "Black Duck Invest" noslēdza 42,56% "Olainfarm" akciju iegādes līgumu no "Olmafarm". Nule, Prāgas Augstāka tiesa ir izskatījusi "Black Duck Invest" apelācijas sūdzību un tās nolēmumā pirmšķietami secināts, ka noslēgtais līgums ir spēkā, jo publiskā informācija oficiālajos reģistros par izmaiņām valdē ir publicēta vēlāk nekā noslēgtais līgums. Gan Latvijā, gan Čehijā, lai aizsargātu trešās puses, piemēro materiālās publicitātes principu. Tā ir vispārpieņemta prakse vadīties no informācijas, kas pieejamas publiskos reģistros. Par šo akciju pirkuma līgumu mēs jau iepriekš informējām FKTK. Tāpat FKTK nav iekļāvis informāciju prospektā par aktīvām tiesvedībām, kas rada apstākļus, ka tirgus dalībnieki tiek maldināti un tiek pārkāpti caurspīdības principi," uzsvēra Kačena.

Jaunā "Olmafarm" valde uztur pozīciju, ka noslēgtais līgums nav spēkā. Prāgas Augstākas tiesas lēmumā teikts, ka atbildētāja - "Olmafarm" – apgalvojumu par līguma spēkā neesamību nevar pierādīt, jo līgums parakstīts pirms izmaiņām valdē. Turklāt publiskajos reģistros šī informācija par izmaiņām uzņēmuma valdē nebija pieejama līdz 2021. gada 5. maijam, skaidro Kačena.

"Gan Latvijā, gan Čehijā, lai aizsargātu trešās personas, šajā gadījumā investoru, piemēro materiālās publicitātes principu. Tas nozīmē, ka ir būtiski, kad informācija kļūst pieejama publiskajos reģistros," viņš saka.

Tiesa arī secināja, ka "Olmafarm" un "Black Duck Invest" strīda izskatīšanas vieta ir Čehija, līdz ar to "Olmafarm" mēģinājumi uzsākt strīda risināšanu Latvijā ir Eiropas Savienības tiesību pārkāpums, norāda Kačena.

"Finanšu instrumentu tirgus likuma 71. pants nosaka to informāciju, kura iekļaujama akciju atpirkšanas piedāvājumā. Cita starpā minētā panta 13. punkts nosaka - prospektā ir jānorāda informācija par akcionāru noslēgtajiem līgumiem un tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus. Tāpat tā paša panta 10. punkts nosaka par tādas būtiskas informācijas norādīšanu prospektā, kuru par nepieciešamu atklāt uzskata piedāvātājs vai FKTK.

Nenoliedzami, ka informācija par tiesvedības esamību starp "Olmafarm" un BDI saistībā ar "Olainfarm" akciju pārdošanu ir būtiska informācija, kura ir atklājama prospektā, it īpaši, ņemot vērā apstākli, ka AS "AB City" savu līdzdalību "Olainfarm" pamato ar iegūtajām balsstiesībām no akcijām, kuras ir strīdus priekšmets un par kuru īpašumtiesībām ir celta prasība tiesā," norāda Kačena.

"Cik mums ir zināms, šāda informācija no AS "AB City" puses netika norādīta," teica Kačena.