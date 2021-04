Blakus lidostai 'Rīga' top 13,8 miljonus eiro vērta viesnīca 'Hampton by Hilton'

Lietuvas aktīvu pārvaldīšanas kompānija "I Asset Management", kuru pārrauga Lietuvas Banka, blakus lidostai "Rīga" ir sākusi būvēt ekonomiskās klases zīmola "Hampton by Hilton" lidostas viesnīcu.

Viesnīcā būs 189 istabas, tā atradīsies viena kilometra attālumā no lidostas. Šī ir pirmā starptautiskās ķēdes viesnīca, kas top šīs lidostas tuvumā.

Plānots, ka "Hampton by Hilton" atvērsies nākamā gada otrajā ceturksnī. Projekta kopējā vērtība ir 13,8 miljoni eiro. Ģenerāluzņēmējs – Latvijas būvniecības uzņēmums "UPB".

"I Asset Management" pārvaldītā ieguldījumu fonda "Airport Hotels Fund" direktors Laurinas Antropikas akcentē, ka viesnīcas celtniecība sākta, neraugoties uz visām bažām par pasažieru skaita samazināšanos pašreizējās Covid-19 situācijas dēļ.

"Projeks ir nišas ieguldījums reģionā – ap Rīgas lidostas teritoriju nav zīmolu viesnīcu, līdz ar to pašlaik konkurence nav liela. Starptautiskās lidostas "Rīga" potenciāls ir milzīgs – tā apkalpo gandrīz 50% Baltijas reģiona pasažieru, tās mērķis ir kļūt par lidostu centru Ziemeļvalstu reģionā. Turklāt projekta "Rail Baltica" ietvaros 2026. gadā starptautiskajā lidostā "Rīga" tiks atvērta jauna dzelzceļa stacija. Lidostas stacija būs pirmais ātrgaitas dzelzceļa un gaisa satiksmes savienojuma centrs Baltijā. Pandēmija mūs nebiedē sākt jaunās viesnīcas celtniecību, jo esam pārliecināti, ka pieprasījums pēc viesnīcas šajā apkaimē būs," saka Antropikas.

Viņš atgādina, ka pandēmijas dēļ daži konkurenti, kuriem bija līdzīgi plāni būvēt lidostas viesnīcas tuvākajā apkārtnē, savus plānus apturēja. "Mēs redzam šo situāciju kā iespēju pārvarēt Covid-19 izraisīto dažādu nozaru kritumu – ienāksim tirgū brīdī, kad tas sāks atgūties," piebilst Antropikas.

Viesnīca būs ērta iespēja gan Rīgas lidostas pasažieriem, kuriem plānoti agri rīta lidojumi vai ir pēkšņa lidojuma kavēšanās, gan arī ceļotājiem, kuri ilgākas uzturēšanās laikā meklē viesnīcas cenas un kvalitātes balansu.

"Hampton by Hilton" ir lojalitātes programma ar vairāk nekā 100 miljoniem lietotāju, tam pieder īpašumi 119 valstīs. "Hilton" ir pionieris lidostu viesnīcu segmentā – pirmā šī zīmola lidostas viesnīca tika atvērta 1959. gadā Sanfrancisko (ASV).

Viesnīcu "Hampton by Hilton Riga Airport" vadīs neatkarīga viesnīcu vadības kompānija "Apex Alliance Hotel Management".

Projekta ģenerāluzņēmējs ir "UPB", kurš arī nodrošināja ēkas projektēšanu. "UPB" decembrī sāka viesnīcas pamatu likšanu un pāļu dzīšanas darbus. Sagaidāms, ka šie darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 1. ceturksnim.

Nekustamā īpašuma attīstību nodrošina uzņēmums "VPH".

"Hampton by Hilton Riga Airport Hotel" būvniecību līdzfinansē "Bigbank Latvia", piešķirot 6 miljonu eiro aizdevumu. "Mums izdevās noslēgt bankas finansēšanas līgumu pašreizējās Covid-19 pandēmijas vidū. Lai arī pašlaik situācija viesnīcu tirgū nozarei šķiet postoša, vēsturiski šī nozare ir pierādījusi savu izturību pret pieprasījuma satricinājumiem. Turklāt lidostas viesnīcas ir paredzētas noteiktai ceļotāju grupai – pieprasījums ir atkarīgs no lidostas pasažieru plūsmām, līdz ar to lidostas viesnīcām nenoteiktības laikā ir zināma veida priekšrocības. Pandēmijas laikā lidostu viesnīcas darbojas labāk nekā pilsētas centra viesnīcas. Labs piemērs tam ir viena no mūsu portfeļa viesnīcām – "Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Center"," atzīmē Antropikas.