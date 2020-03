Blakus Rīgas starptautiskajai autoostai iecerēts būvēt viesnīcu

Rīgas starptautiskā autoosta iecerējusi blakus savai ēkai būvēt viesnīcu, intervijā pastāstīja autoostas valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule.

Viņa teica, ka noticis metu konkurss par Rīgas starptautiskās autoostas tālāko attīstību, jo tai ir 56 gadi, un visi loģistikas principi, kuri autoostā tika iestrādāti tajā laikā, šodien ir jau mainījušies. Pašreiz ir noslēgts līgums ar arhitektu uzņēmumu "Outofbox" par autoostas tālāko attīstību.

Gromule uzsvēra, ka tajā būtiska ir arī biznesa komponente. "Ņemot vērā, ka līdz ar dzelzceļa projekta "Rail Baltica" izbūvi un jauno starppilsētu autobusu satiksmes konkursu vēl ir ļoti daudz neskaidrību, piemēram, par to, kā tiks organizēta satiksme pilsētā, mums ir svarīgi attīstīt arī papildu biznesa veidus. Tādēļ blakus autoostas ēkai esam iecerējuši izbūvēt viesnīcu," teica Gromule , skaidrojot, ka viesnīca potenciāli atrastos blakus autoostas ēkai Prāgas ielas pusē, kur pašreiz atrodas piebraukšanas vieta vieglajām automašīnām. Daļēji viesnīca varētu atrasties arī tagadējā autoostas ēkā.

Autoostas vadītāja stāstīja, ka par viesnīcu tiek domāts, jo pētījumi par starptautisko satiksmi liecina, ka ar autobusiem pašlaik pārsvarā ceļo jaunieši, kuriem par ātrumu svarīgāka ir cena, kā arī vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem ir svarīga arī atpūta. Tāpat nebūt ne mazsvarīgs faktors ir tas, ka autobusu šoferiem ir noteikti ļoti stingri atpūtas laiki, kuri ir jāplāno.

"Mums jau pašlaik ir izveidotas atpūtas istabas šoferiem, un tās ir pieprasītas, jo viņiem ļoti pievilcīgi ir tas, ka tepat laukumā var atstāt arī autobusus," stāstīja Gromule .

Jautāta, vai jau ir aplēses par viesnīcas izbūves izmaksām, viņa atbildēja, ka finansējuma avots tam līdz galam nav skaidrs.

"No vienas puses, mums ir iekrāti līdzekļi, no otras, mums "Rail Baltica" izbūves laikā būs būtiski traucēta darbība, tādēļ mēs sagaidām kompensāciju arī no "Eiropas dzelzceļa līnijām". Tāpat mums ir jārunā ar akcionāriem. Kopējās summas nav tik milzīgas, tādēļ es domāju, ka mēs atradīsim investoru vai kādu citu risinājumu," teica Gromule .

Viņa skaidroja, ka Rīgas autoostas attīstības vīzija paredz, ka vienā ēku kompleksa pusē atradīsies viesnīca, otrā dienesti, kuri nodrošina autoostas darbību. Turklāt tas attiektos ne tikai uz satiksmes autobusiem, bet arī uz tūrisma autobusiem un neregulārajiem pasažieru pārvadātājiem.

"Dzīve mainās, tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, bet mūsu infrastruktūra nav būtiski mainījusies vairāk nekā 50 gadus. Vienlaikus šis plāns varēs īstenoties ne ātrāk kā 2027. gadā, pēc "Rail Baltica" izbūves Rīgā," teica Gromule .