'Bolt' elektroskrejriteņi būs arī Valmierā un Ventspilī

Transporta platforma "Bolt" aprīlī atklājusi elektroskrejriteņu sezonu ari Valmierā un Ventspilī, pastāstīja "Bolt" pārstāvji.

"Bolt" elektroskrejriteņi klientu lietošanai Valmierā pieejami no 16. aprīļa, bet Ventspilī – no 30.aprīļa. No marta vidus "Bolt" elektroskrejriteņu sezona atklāta Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Jelgavā.

Kopumā Latvijā ir pieejami vairāk nekā 1000 "Bolt" elektrisko skrejriteņu un šogad ir plānots turpināt paplašināties un piedāvāt pakalpojumu arī citās Latvijas pilsētās, palielinot gan skrejriteņu skaitu, gan piedāvājot jaunu skrejriteņu modeli.

Ventspilī un Valmierā maksa par brauciena minūti ir 0,15 eiro. Savukārt Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Jelgavā maksa par pirmajām piecām brauciena minūtēm ir 0,22 eiro, bet, sākot no sestās minūtes, cena samazinās līdz 0,11 eiro par minūti. Maksa par skrejriteņa atslēgšanu katrā pilsētā var atšķirties no 0 eiro līdz 0,75 eiro.

Jau ziņots, ka "Bolt" zaudējumi 2019. gadā gadā bijuši 85 miljoni eiro jeb par 39% lielāki nekā 2018. gadā, liecina uzņēmuma gada pārskats. Kompānijas apgrozījums 2019. gadā pieaudzis par 86% – līdz 148 miljoniem eiro.