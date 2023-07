'Bolt' skrejriteņi iebrauc arī Cēsīs

Skrejriteņu operators "Bolt" no šodienas, 21. jūlija, sāk piedāvāt skrejriteņu nomu Cēsīs, informē uzņēmumā. Līdz ar to Cēsis kļūst par 14. pilsētu Latvijā, kurā ir pieejami nomas skrejriteņi.

Skrejriteņu lietošanas zonas Cēsīs ir paplašinātas līdz Priekuļiem.

Tāpat kā visās pilsētās, kurās pieejami "Bolt" skrejriteņi, arī Cēsīs un Priekuļos ir izstrādāta sava karte ar atļautajām un aizliegtajām zonām, kā arī ar ātruma ierobežojumiem. "Bolt" elektrisko skrejriteņu maksimālais ātrums ierasti ir 25 km/h. Ātruma ierobežojumi līdz 15 km/h ir ieviesti pie lielākās daļas skolu un bērnudārzu, kā arī parkos un skvēros. Vienlaikus, arī nedēļas nogales naktīs būs spēkā ātruma ierobežojumi no piektdienas uz sestdienu (pl. 22.00-05.00) un no sestdienas uz svētdienu (pl. 22.00-05.00), samazinot ātrumu no 25 km/h līdz 20 km/h. Pārējās nedēļas dienās "Bolt" skrejriteņiem maksimālais atļautais ātrums ir 25 km/h.

Cēsīs un Priekuļos šis ir pirmais "Bolt" pakalpojums, tāpēc skrejriteņa iznomāšanai savam braucienam būs nepieciešams pievienot maksājuma karti. Pirms brauciena uzsākšanas katram braucējam jālejuplādē "Bolt" lietotne un jāpārslēdzas uz skrejriteņu režīmu, nospiežot skrejriteņa ikonu. Jaunajiem klientiem arī tiek piedāvāts lietotnē iepazīties ar drošības ceļvedi – ekrāna apakšējā joslā jāizvēlas vairoga ikona. "Bolt" lietotnē iespējams redzēt pieejamos skrejriteņus pilsētā un rezervēt to savam braucienam.

Pakalpojuma sniedzējs atgādina, ka skrejriteņi jānovieto tā, lai netraucētu citus satiksmes dalībniekus – autovadītājus, gājējus un riteņbraucējus, kā arī neaizšķērsotu veikalu, dzīvojamo ēku, iestāžu ieejas un izejas durvis un vārtus. Vislabāk tos novietot paralēli ietvei vai paralēli ēku sienām. Iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par nevietā novietotu skrejriteni, kas ļautu uzņēmuma komandai nekavējoties reaģēt. Ziņot ir iespējams ar lietotnes starpniecību sadaļā "Ziņot par problēmu", noskenējot uz skrejriteņa drošības uzlīmes esošo QR kodu un pievienojot fotogrāfiju. Iedzīvotājiem ir iespēja arī aizpildīt anketu "Bolt" mājas lapā https://bolt.eu/lv/report-scooter/ vai rakstot uz e-pastu: latvia-rentals@bolt.eu.

Latvijā "Bolt" skrejriteņi šobrīd ir pieejami 14 Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Daugavpilī, Ogrē, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ikšķilē, Tukumā, Jēkabpilī, Cēsīs.