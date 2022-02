'Brain Games' jauno spēli tautās laiž platformā 'Kickstarter'

Latvijas uzņēmums "Brain Games" savu jauno spēli "Iron Forest" piedāvā globālajā platformā ''Kickstarter''. Visiem redzamais (publiskais) mērķis, kuru "Brain Games" vēlas sasniegt, ir 65 tūkst. ASV dolāru.

Spēli izstrādājis Brian Gomez, proti, zem šī pseidonīma slēpjas četri latvieši — Reinis Butāns, Egils Grasmanis, Jānis Grunte un Edgars Zaķis. Spēles mākslinieks ir Reinis Pētersons. Kā atzīst veidotāji, spēles izstrādē un pilnveidošanas procesā ir ieguldīti 3 gadi.

Galda spēles pērn veidoja aptuveni trešdaļu no "Kickstarter" platformas apgrozījuma. Platforma "Kickstarter" ir bāzēta ASV, idejas šeit publicē to autori un patērētāji sniedz finansiālu atbalstu, lai idejas varētu īstenot. "Vietne "Kickstarter" ir kļuvusi par nozīmīgu tirdzniecības kanālu galda spēļu pasaulē. Pateicoties platformai, tiek realizēti spēļu projekti, kas citādi nebūtu iespējams. Šobrīd lielāko interesi par mūsu jauno projektu izrāda spēļu mīļi ASV, taču ceram, ka ar šo lielo soli, pievienojoties "Kickstarter" platformai, uzrunāsim arī spēļu cienītājus Baltijas valstīs," informē "Brain Games" vadītājs un viens no "Iron Forest" spēles veidotājiem Egils Grasmanis.

Viņš stāsta, ka ar šo spēli uzņēmums vēlas sasniegt nākamo līmeni pēc "Icecool" spēles. Jaunās spēles pamatā ir bērnu iecienītā galda spēles "Icecool" sistēma, kurā spēlētāji iejūtas ķērāju lomās, lai cits citu ķertu, vāktu zivis, lēktu pār sienām un iegūtu punktus. Taču jaunā galda spēle "Iron Forest" ir veidota divos stāvos un katapults miniatūrām ļauj lidot arī pa gaisu.

Viens no "Iron Forest" spēles veidotājiem Reinis Butāns atzīst, ka vienmēr ir bijusi vēlme izveidot "Icecool'' spēli, kas būtu paredzēta vairāk pieaugušajiem, turklāt aptverot arī vēl papildu auditoriju.