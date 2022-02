Lai pilnsabiedrība "BERERIX" sagatavotos "Rail Baltica" projektā paredzētajiem Centrālā multimodālā mezgla viadukta būvniecības darbiem pie Rīgas Starptautiskās autoostas, naktīs no 25. uz 26. februāri un no 26. uz 27. februāri netālu no dzelzceļa tilta pie Prāgas ielas, līdzās diviem sliežu ceļiem, pilnsabiedrība veiks rievsienas izbūves darbus, informē kompānijas pārstāvji.

Plānotie darbi un to izpildes laiks, iespējams, var ietekmēt vilcienu satiksmi pa šiem sliežu ceļiem un Tukuma, Jūrmalas un Jelgavas virziena rīta reisu pasažieru nokļūšanu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā un izbraukšanu no tās. Pilnsabiedrība "BERERIX" un VAS "Latvijas dzelzceļš" šo darbu izpildei ir mobilizējušas resursus un tehniku, lai mazinātu šādu iespējamību.

Gadījumā, ja būvniecības darbi ietekmēs vilcienu kustību, pilnsabiedrība "BERERIX" un AS "Pasažieru vilciens" ir noslēgušas trīspusēju sadarbības līgumu ar pašvaldības uzņēmumu "Rīgas satiksme" par transportlīdzekļu norīkošanu konkrētā maršrutā, lai 26. februāra un 27. februāra rītā vilcienu pasažieriem nodrošinātu pārvietošanos starp Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju un dzelzceļa staciju "Torņakalns".

Transporta vienības ar norādi "Norīkojumā" apkalpos tikai vilciena pasažierus un kursēs bez sabiedriskā transporta pieturām Rīgas pilsētas teritorijā. Šajos autobusos un trolejbusos būs derīgas visas AS "Pasažieru vilciens" biļetes, kas iegādātas šim maršrutam. Plānots, ka "Rīgas satiksmes" norīkojuma autobusi un trolejbusi kursēs ar atbilstošu intervālu laika posmā no plkst. 5.30 līdz plkst. 7.30. Tālākā pārvietošanās no Torņakalna stacijas Tukuma un Jelgavas virzienā notiks vilcienā. Ņemot vērā, ka sabiedriskais transports kursē pa koplietošanas ceļiem un tā kustības grafiku var ietekmēt dažādi faktori, iespējamas nelielas laika nobīdes vilcienu kustības grafikā.

Tukuma, Jūrmalas un Jelgavas maršrutu vilcienu pasažieri aicināti sekot līdzi operatīvajai informācijai, kas izmaiņu vilcienu kustības grafikā gadījumā 26. un 27. februāra rītā tiks publicēta AS "Pasažieru vilciens" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē, kā arī tiks nodrošināta dzelzceļa pieturpunktu kasēs. Tāpat pasažieri aicināti sekot līdzi paziņojumiem un norādēm Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā un Torņakalna stacijā.

Vilkaines ielā pie Torņakalna stacijas no 25. februāra pēcpusdienas līdz 27.februāra pusdienas laikam abās ielas pusēs būs aizliegta auto transporta novietošana un apstāšanās, lai nodrošinātu "Norīkojuma" transportlīdzekļu savlaicīgu nokļūšanu uz un no stacijas. Aicinām autovadītājus sekot līdzi ielā izvietotajām ceļa zīmēm un to norādēm.