Brīvdienās gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu un vilcienu maršrutos

Šogad vasaras saulgriežu brīvdienās, šī gada 23. un 24. jūnijā, būs izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā. Lielākā daļa no reisiem, ko nodrošinās 14 pārvadātāji, kursēs atbilstoši brīvdienu grafikiem.

Pasažieri tiek aicināti pirms braucieniem ar reģionālajiem autobusiem pārbaudīt aktuālos kustības grafikus Autotransporta direkcijas mājaslapā.

Maršrutos, kuros gaidāmas īstermiņa izmaiņas, sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina šādi pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Tukuma auto", SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums" un SIA "Gulbenes autobuss".

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un vienmēr paņemt biļeti par savu braucienu, jo statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 (automātiskais atbildētājs).

Vilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika

23. jūnijā lielākā daļa vilcienu kursēs pēc brīvdienu grafika, informē AS "Pasažieru vilciens".

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķi dīzeļvilcienu reisi, kā piemēram, reiss no Rīgas uz Liepāju piektdien, 23. jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 24. jūnijā, ir atcelti. Reiss no Rīgas uz Liepāju tika norīkots ceturtdien, 22. jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu piektdien, 23. jūnijā.

"Pasažieru vilciena" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā, kurā ir redzams plānojums 10 dienas uz priekšu, ir ietvertas visas aktuālās izmaiņas.

Elektroniski ir iespējams ne vien apskatīt vilcienu kustības grafiku, bet arī ērti iegādāties e-biļetes, tostarp vairākās dzelzceļa līnijās ar 5 vai 10% atlaidi.