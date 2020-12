Brīvdienu mājsēdes laikā līdz 21 saīsināts tirdzniecības vietu un ēdiena piegādātāju darba laiks

Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē 30. decembrī nolemts brīvdienu mājsēdes laikā līdz pl.21.00 saīsināt tirdzniecības vietu darba laiku, informē Ekonomikas ministrija. Tāpat pēc pl.21.00 nebūs iespējamas ēdiena piegādes, piemēram, ar "Wolt" vai "Bolt".

Lēmuma mērķis ir nodrošināt, lai veikalu apmeklētāji un darbinieki varētu savlaicīgi atgriezties mājās, ņemot vērā, ka mājsēdes laikā līdz plkst. 22:00 iedzīvotājiem ir jāatgriežas savās dzīvesvietās.

Līdz ar to laika posmos no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim, kā arī no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 9. janvārim tirdzniecības vietas darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00.

Tas nozīmē, ka arī jebkādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, t.sk. preču piegāde klātienē, šajos datumos ir jāveic līdz plkst.21.00. Un tas attiecas arī uz tādiem ēdiena piegādātājiem kā "Wolt" un "Bolt".

Vienlaikus noteikts, ka darba laika ierobežojums neattiecas uz diennakts aptiekām un degvielas uzpildes stacijām. Tāpat tirgotāji var turpināt veikt saimniecisko darbību, lai nodrošinātu sava darba procesa nepārtrauktību, t.sk. darbu maiņās, preču piegādes veikaliem, utml.

Ierobežojumu kontroli nodrošinās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tai skaitā Zemessardzi.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz 11. janvārim spēkā ir arī iepriekš noteiktie ierobežojumi tirdzniecībā, t.sk. nosakot, ka tirdzniecības pakalpojumus klātienē sniedz tikai: aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, optikas veikali, degvielas uzpildes stacijas, tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas: pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, mājražotāju lauksaimniecības produkciju, kā arī ziedus un Ziemassvētku eglītes.

Preču tirdzniecības ierobežojums šajā laika periodā attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana (jeb ielu tirdzniecības organizēšana).

Savukārt distances tirdzniecība un e-komercija netiek ierobežota – iedzīvotāji varēs iegādāties preces distances tirdzniecībā, tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegt un saņemt veikalos uz vietas. Tāpat netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, no šī gada 28. decembra mainījusies alkoholisko dzērienu tirdzniecības internetā kārtība. Turpmāk ar distances līgumu to varēs tirgot tikai uzņēmuma tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits tirdzniecības telpās noteikts ne mazāks kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. Ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 15 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs.

Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas veikalā labi redzamā vietā ir jānorāda informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā tirdzniecības vietā, kā arī par to, ka plūsmas kontrolei ieeja atļauta tikai ar groziņu vai ratiņiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkuma somu (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā); bez groziņa, ratiņiem vai somas apmeklētāju atrašanās tirdzniecības vietā ir aizliegta. Tāpat tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, ka apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

Nolūkā stiprināt ierobežojumu ievērošanu un kontroli, vienlaikus noteikti pienākumi tirdzniecības centru īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuriem jānodrošina, ka tirdzniecības centrā vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā, kā arī jākontrolē apmeklētāju plūsma pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.