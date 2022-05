BTA: Baltijas valstu apdrošināšanas tirgū konkurences līmenis ir augsts

Baltijas valstu apdrošināšanas tirgū konkurences līmenis ir augsts, norāda risku apdrošināšanas kompānijas "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) valdes priekšsēdētājs Volfgangs Štokmaiers.

"Konkurence Baltijas valstīs vienmēr ir bijusi, jo sava nelielā apmēra dēļ šie ir ierobežoti tirgi. Tādēļ mēs izjūtam to kā augstu konkurences līmeni. Tomēr tas nav arī nekas jauns. Ļoti labi tas bija jūtams pandēmijas laikā, kad pieprasījums samazinājās un nekavējoties sākās cenu samazināšanās. Tādēļ var teikt, ka konkurence Baltijas tirgos strādā labi," teica Štokmaiers.

Viņš arī norādīja, ka augstākais konkurences līmenis ir transportlīdzekļu apdrošināšanas veidos, jo polises var iegādāties internetā un ir ļoti viegli salīdzināt to cenas.

Jautāts, vai pastāv iespēja, ka Baltijas valstu tirgos darbu sāk kāds jauns apdrošinātājs, BTA vadītājs norādīja, ka, piemēram, Latvijā reģistrētā "Balcia Insurance", kura līdz šim orientējās uz darbību ārpus Latvijas, pārveido biznesu un ir paziņojusi par darbību arī Latvijā.

"Tomēr, ņemot vērā tagadējo ģeopolitisko situāciju, es esmu diezgan pārliecināts, ka investori uz šo reģionu skatās ar piesardzību. Man gan nav konkrētu datu par to, bet tāda sajūta ir radusies. Taču tikpat labi, ja būtu kāds pievilcīgs piedāvājums, varbūt kāds būtu ieinteresēts. Tomēr, ja mēs runājam par kāda pilnīgi jauna uzņēmuma ienākšanu, kas sāk visu no nulles, es nedomāju, ka tam pašlaik būtu piemērots brīdis," sacīja Štokmaiers.

Viņš atzīmēja, ka ikviena uzņēmuma uzdevums, pirmām kārtām, ir domāt par to, lai tas būtu pelnošs bizness. "Ir redzams, ka pašlaik dažiem uzņēmumiem ar to ir problēmas. Apdrošināšanas tirgū pirmo reizi ļoti ilgā periodā ir spēlētāji, kuri nav pelnoši. Vai tā ir zīme potenciālai konsolidācijai? Pagaidām to vēl ir ļoti grūti pateikt. Ja investori ir pietiekami drosmīgi un pacietīgi, tad viņi var arī gaidīt situācijas stabilizēšanos," piebilda BTA vadītājs.

Štokmaiers arī uzsvēra, ka pašlaik apdrošināšanas tirgū visiem ir divi uzdevumi. Pirmais ir atgriezt tirgu līdzsvarā, kas tika izjaukts iepriekšējo divu gadu laikā. Otrais ir sagatavot apdrošināšanas kompānijas gaidāmajam inflācijas periodam.

"Ja kāds uzņēmums pašlaik cieš zaudējumus, tad tas jau ir sarežģītāks uzdevums. Taču vai šie uzņēmumi tādēļ būtu gatavi konsolidēties ar kādu citu? To ir ļoti grūti pateikt. Ikviena konsolidācija nozīmē arī investīcijas, un te mēs atgriežamies pie jautājuma, vai investori ir gatavi papildu ieguldījumiem laikā, kad vairāku simtu kilometru attālumā no šejienes notiek karš. Es par to šaubos," iebilda Štokmaiers.