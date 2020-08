BTA: par dabas stihiju postījumiem sējumiem apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi jau četru miljonu eiro apmērā

Par dažādu nelabvēlīgu laikapstākļu, tostarp vētru, lietus un krusas, nodarītiem postījumiem lauksaimniecības kultūraugu sējumiem, šogad līdz augusta sākumam iesniegti apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi jau četru miljonu eiro apmērā, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA" apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šogad vairākkārt pieredzējām krusu un spēcīgu vēju, kas nelabvēlīgi ietekmēja sējumus. Daudzviet labība sakrita veldrē, bija arī citi postījumi, par kuriem iesniegtas apdrošināšanas atlīdzības kopumā jau četru miljonu eiro apmērā. Protams, vērojamas reģionālas atšķirības, tomēr kopējais iesniegto atlīdzību apjoms bijis tiešām iespaidīgs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad kopējais apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu apjoms par sējumiem nodarītiem postījumiem sasniedza 2,6 miljonus eiro," komentē BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.

Jauno ražu nopietni apdraud dažādas iepriekš neparedzamas dabas stihijas, tostarp sausums un veldrē sagūlusi labība, īpaši attiecībā uz ziemas kviešiem. Daudz apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu tiek iesniegti arī par meža zvēru nodarītajiem postījumiem.

Pēdējo gadu pieredze liecina, ka dažādas dabas stihijas kļūst par arvien lielāku apdraudējumu ražai, bet, ņemot vērā to, ka lauksaimniekiem radīta iespēja apdrošināt sējumus pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem un tam atvēlēts arī finansējums no Eiropas Savienības un valsts budžeta, Zemkopības ministrija kompensācijas no valsts budžeta šogad nav paredzējusi, tādējādi virzot lauksaimniecības kultūru aizsardzību apdrošināšanas virzienā.

Šobrīd BTA apdrošināti sējumi kopumā 131 500 hektāros lauksaimniecības kultūru, galvenokārt kvieši un rapši. Reģionāli dominē Zemgale, Latgale un Kurzeme.