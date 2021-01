Bulduru Dārzkopības vidusskola veidos viedo dārzu un tālmācības programmu

Lai ainavu dārzniecībā ieviestu digitālās tehnoloģijas, veiktu zinātniskos pētījumus un paaugstinātu audzēkņu konkurētspēju, Bulduru Dārzkopības vidusskola ar bankas "Citadele" finansējumu ierīkos pirmo viedo dārzu Latvijā un izstrādā jaunu starptautiskas sadarbības tālmācības programmu, informē bankas pārstāvji.

Abu projektu īstenošanā izmantota bankas "Citadele" izsniegtā kredītlīnija 200 tūkstošu eiro apmērā un valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum" galvojums.

Viedā dārza projekta mērķis ir izstrādāt un praktiski ieviest robotizētu, autonomu platformu, kas nodrošinās augu monitoringu un kopšanu, kā arī ražošanas procesu automatizāciju un digitalizāciju.

Dārzā ir izveidots laikmetīgs celiņu tīkls, iestādītas vairāk nekā 250 augu šķirnes, izkārtojot un grupējot tās pēc prasībām, lai būtu iespējami zinātniski pētījumi. Dārzu var aplaistīt, nospiežot vienu podziņu mobilajā telefonā. Viedā dārza tehnoloģija ir saslēgta ar lidostas meteoroloģisko staciju, un pēc nepieciešamības ieslēdzas dārza laistīšana. Savukārt ziemas periodā norit intensīvs darbs pie robota izstrādes, lai jau pavasarī tas varētu uzsākt darbu dārzā. Tā uzdevums būs pārvietoties starp stādījumiem un ievākt informāciju par augu, tā identificējot pārmaiņas augu attīstībā, slimību un kaitēkļu parādīšanos vēl pirms cilvēka acs ir pamanījusi bojājumus.

"Viedās tehnoloģijas strauji ienāk gan dārzu plānošanā, gan ierīkošanā un uzturēšanā. Tās apgūstot, augs audzēkņu konkurētspēja, un viņi mācēs tehnoloģijas izmantot gan zinātniskos nolūkos, gan savas uzņēmējdarbības ainavu dārzniecībā attīstīšanā. Viedais dārzs ir būtisks ieguldījums dārznieku, ainavu arhitektu kompetences paaugstināšanā, lai dekoratīvā dārzkopība kļūtu par eksportspējīgu nozari," saka Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdes priekšsēdētājs Rafaels Joffe.

Otrs projekts ir jauna mācību programma "Become more competitive!" jeb kļūsti konkurētspējīgāks ainavu dārzniecībā. Bulduru Dārzkopības vidusskola sadarbībā ar Rapina Dārzkopības vidusskolu no Igaunijas izstrādā un ievieš arī jaunu tālmācības programmu, lai veicinātu nozares un profesionālās izglītības konkurētspēju, attīstību un sadarbību Centrālā Baltijas jūras reģiona valstīs.

2020. – 2022. gadu laikā tiks īstenotas virkne aktivitāšu, sadarbībā ar nozares profesionāļiem un uzņēmējiem Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un Latvijā. Izpētot nozares vajadzības, izglītības piedāvājumu, kompetenču izvērtējumu, tiks harmonizēts mācību moduļu saturs, izstrādāti e-vides mācību materiāli, kā arī programmas īstenošanai iegādāts kokapstrādes speciālais aprīkojums, iekārtotas darbnīcas. Abas vidusskolas organizēs kopīgas apmācības un meistarklases.

"Finansējuma piešķiršana mācību iestādei dažādu projektu attīstībai ir visai unikāls projekts. Bulduru Dārzkopības vidusskola ir slavena ar plašu augu daudzveidību un dārzu krāšņumu, un tai ir vairāk nekā gadsimtu sena vēsture. Vienlaikus skola iet līdzi laikam, pastāvīgi un aktīvi paplašinot mācību programmas un iespējas. Uzskatām, ka digitalizācijas attīstība konkurētspējas celšanai ir būtiska, un arī turpmāk vēlamies atbalstīt šādus ilgtspējīgus projektus, veicinot attīstību digitālajās tehnoloģijās un e-vidē," saka bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs.

Viedā dārza projekts noris Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta "Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai" ietvaros, kas tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda piešķirtajiem līdzekļiem Latvijas lauku attīstībai.

Jaunas tālmācības programmas "Become more competitive!" izveide noris INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros.