Rīgas dome, pamatojoties un Ministru kabineta trešdien pieņemto rīkojumu par ārkārtējo situāciju Rīgas pašvaldības teritorijā, ceturtdien pabeigusi sarunu procedūru ar trijiem no līdzšinējiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem un vienojusies, ka visi turpinās darbu uz esošo līgumu nosacījumiem līdzšinējās teritorijās, saglabājot tos pašus izvešanas grafikus un izmaksas, domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) sacīja žurnālistiem ceturtdien pēcpusdienā. Par ceturtā līdzšinējā apsaimniekotāja, kas neturpinās darbu pilsētā, teritoriju jeb 4% no kopējā apjoma vēl turpinās sarunas, bet paredzams, ka tās beigsies ceturtdienas vakarā.

Ar diviem no lielākajiem apsaimniekotājiem – "Clean R" un "Eco Baltia vide" -, kuri aptver 88% teritorijas, jaunie līgumi jau parakstīti, bet ar trešo – "Lautus" – tehnisku iemeslu dēļ tiks parakstīts piektdien. Par atlikušo jeb 4% teritoriju, ko līdz šim apsaimniekoja "Pilsētvides serviss" un kas pārsvarā aptver Rīgas kapsētas un daļu privātmāju, tuvākajā laikā būs panākta vienošanās par to, vai to sadalīs divi lielākie vai apsaimniekos viens no tiem. Cenas un izvešanas grafiki paliks līdzšinējie.

"Droši saku, ka no mūsu puses viss izdarīts 12. septembrī, un svētdien visi atkritumi tiks izvesti līdzšinējā režīmā," sacīja Burovs. Tā kā ir izsludināta ārkārtējā situācija, tad klientiem nekādus līgumus nav jāpārslēdz, uzsvēra mērs.

Tikmēr Rīgas Apkaimju alianse aicina rīdziniekus uz protesta akciju pret atkritumu monopolu ceturtdien, pulksten 18 pie Rīgas domes.

Kā noskaidroja aģentūra LETA, ceturtdien pulksten 14 Rīgas dome izsludināja sarunu procedūru. Plānots, ka līdz pulksten 16 jau būs zināmi tās rezultāti. Pašreizējā informācija liecina, ka procedūrā piedalīsies trīs no četriem līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola aģentūrai LETA apstiprināja, ka ministrija saskaņojusi sarunu procedūras tehnisko specifikāciju ar diviem nosacījumiem.

Pirmais nosacījums paredz noteikt termiņu, līdz kuram būs spēkā pagaidu darbības līgumi, bet otrs paredz noteikt, ka ar VARAM jāsaskaņo gaidāmā atkritumu apsaimniekošanas maksa tajā pilsētas teritorijā, kurā mainīsies apsaimniekotājs. "Gribam redzēt, ka cena nebūs augstāka par līdzšinējo," sacīja Ozola.

Abus šos kritērijus dome ar apsaimniekotājiem atrunās sarunu procedūras laikā, un tās rezultāti būs jāsaskaņo ar ministriju.

Pikets pret slēptu monopolu



Rīgas Apkaimju alianse (RAA) aicina rīdziniekus uz protesta akciju pret atkritumu monopolu ceturtdien, pulksten 18 pie Rīgas domes. RAA, kura šobrīd apvieno 14 apkaimju biedrības un pārstāv vairāk nekā 200 000 rīdzinieku intereses, aicina visus rīdziniekus pievienoties protesta akcijai pret mēģinājumu ieviest atkritumu apsaimniekošanas monopolu Rīgā, portālu "Delfi" informēja RAA valdes loceklis Kaspars Spunde.

"Konkurences padome, šonedēļ apturot koncesijas līguma izpildi, apturēja arī jaundibinātās AS "Tīrīga" darbību, kurai Rīgas dome bija paredzējusi radīt monopolstāvokli atkritumu apsaimniekošanā Rīgā uz 20 gadiem. Konkurences padomes lēmums nozīmēja, ka arī pēc 15. septembra spēkā būtu klientu līgumi, kas iepriekš bija noslēgti ar kādu no četriem atkritumu apsaimniekotājiem. Taču Rīgas dome šo lēmumu ir apstrīdējusi tiesā, un tās lēmums ir sagaidāms pēc divām nedēļām," informē RAA.

Pēc vairāku speciālistu, tajā skaitā RAA juristu atzinuma, nebija nepieciešamības izsludināt ārkārtējo situāciju pilsētā, un RD būtu jāpilda KP lēmums, vēsta RAA. "Diemžēl Ministru kabineta locekļi padevās spiedienam un, pretēji premjera Krišjāņa Kariņa konstatējumam par faktiskā monopola esamību pilsētā, kur "Clean R" un "Eco Baltia vide" (abi AS "Tīrīga" dalībnieki) kontrolē 88% tirgus, pieņēma noteikumus par ārkārtas situācijas ieviešanu," tādu viedokli pauž RAA.

"Līdz ar Ministru kabineta pieņemtajiem noteikumiem ir atsietas Rīgas domes vadības rokas, lai nepildītu Konkurences padomes lēmumu, un ir radīti priekšnoteikumi jaunas atkritumu monopola shēmas izveidei, ievedot "Clean R" un "Eco Baltia vide" monopolu pa sētas durvīm," brīdina alianses pārstāvji.

RAA principiāli iebilst pret MK pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas ieviešanus atkritumu apsaimniekošanas jomā, jo saskata tajā draudus slēpta monopola izveidei. "Mēs iestājamies par iedzīvotāju tiesībām izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju un saņemt pakalpojumu par izdevīgu, konkurences apstākļos veidojušos maksu," uzsver RAA.

"Tīrīga" gatava turpināt

Savukārt AS "Tīrīga" valdes priekšsēdētājs Guntars Levics ceturtdien portālu "Delfi" informēja, ka uzņēmums šobrīd turpina savu operatīvo darbību, vienlaikus to nodrošinot maksimāli efektīvi, lai tad, ja tiesa KP lēmumu par pagaidu noregulējumu atzīst par prettiesisku, uzņēmums spētu nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, norāda AS "Tīrīga".

"Publiskajā telpā par atkritumu izvešanu Rīgā ir plosījusies viesuļvētra, aizmirstot par tiesisko ietvaru uzņēmumu darbībai Latvijā, kā arī to, ko pēc būtības nozīmē atkritumu izvešana Latvijas lielākajā pilsētā. Tas nav palaist 80 mašīnas ielās, bet gan precīzi zināt – kur, kam un kad ir jāizved atkritumi, līdz ar to šobrīd nodrošinām uzņēmuma operatīvo darbību, lai Rīgā spētu izvest atkritumus, ja tiesa KP lēmumu atzīst par prettiesisku," skaidro Levics.

AS "Tīrīga" joprojām ir gatava sadarboties ar KP, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju, kā arī veiktu uzlabojumus uzņēmuma darbībā, kas noņemtu iestādes bažas par konkurences ierobežošanu.

"Mēs esam plānojuši veikt investīcijas daudzu desmitu miljonu eiro apmērā, lai Rīgā būtu moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kas ļauj Latvijai sasniegt Eiropas noteiktos mērķus šķiroto atkritumu jomā. Šobrīd, apturot uzņēmuma darbu, ir skaidrs, ka paliksim esošajā situācijā – redzot notiekošo, nebūs uzņēmumi, kas vēlēsies investēt sistēmas izveidē," norāda Levics.

Vienlaikus AS "Tīrīga" uzsver, ka joprojām nav saņēmusi informāciju no Rīgas pilsētas pašvaldības, kas juridiski uzliktu pienākumu pārtraukt koncesijas līgumā esošās saistības par atkritumu izvešanu pēc 14. septembra.

"Ir izveidojusies neiedomājama situācija tiesiskā valstī – pēc uzvarēta iepirkuma un pilnībā izietas publiskās-privātās partnerības saskaņošanas procedūras uzņēmumiem neļauj realizēt iegūtās tiesības. Ir saprotams, ka esošā situācija ir lieliska politiskās retorikas platforma, tomēr publiskajās debatēs izskanējušie viedokļi par tiesību normu neievērošanu, ir graujošs signāls ne tikai uzņēmumiem, bet sabiedrībai kopumā," norāda Levics.

AS "Tīrīga" aicina valsti un pašvaldību rīkoties juridiski korekti, lai situācijas iznākums nebūtu gadiem ilgas tiesvedības.

"Delfi" jau ziņoja, ka trešdien vakarā pēc vairāk nekā stundu ilgām debatēm un, nedaudz precizējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, valdība ārkārtas sēdē nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju Rīgā. Rīkojums stājas spēkā no pieņemšanas brīža. Tas darīts, lai novērstu potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai, ja no 15. septembra, tiktu apturēta vai būtiski apgrūtināta sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jau pēc valdības lēmuma Rīgas dome paziņojumā presei vēstīja, ka 11. septembrī Ministru kabinets Rīgā ir izsludinājis ārkārtas situāciju saistībā ar Konkurences padomes lēmumu, kas uzdod pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

"Šajā sakarā Rīgas pašvaldība ir vienojusies ar lielākajiem uzņēmumiem, kas patlaban pilsētā nodrošina sadzīves atkritumu izvešanu, ka kompānijas turpinās atkritumu izvešanas pakalpojuma sniegšanu, jo viņu rīcībā ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai. Atkritumu izvešanas pakalpojums tiks nodrošināts visā pilsētās teritorijā. Iedzīvotājiem un juridiskajām personām patlaban nekādas darbības saistībā ar atkritumu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu nav jāveic. Plašāka informācija tiks sniegta tuvākajā laikā," teikts paziņojumā.

Ārkārtējās situācijas nepieciešamība izriet no tā, ka, ņemot vērā KP lēmumu par koncesijas līguma daļēju apturēšanu un pagaidu noregulējuma ieviešanu, 14. septembra pusnaktī rīdzinieki paliek bez spēkā esošiem līgumiem par atkritumu izvešanu, bet šāda pakalpojuma sniegšana ir iespējama tikai, ja ir līgums. Tāpēc, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu neatkarīgi no tā, ir vai nav noslēgts līgums, to bija iespējams panākt, tikai izsludinot ārkārtējo situāciju, pēc sēdes žurnālistiem skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP). Ārkārtējā situācija var ilgt ne vairāk kā trīs mēnešus, ko nosaka arī likums.

Kā trešdien valdības sēdē informēja Pūce, RD no savas puses veica nepieciešamās darbības, atsaucot uzteikumus un apzinot turpmākās sadarbības iespējas. Rezultātā ir skaidrs, ka divi lielie operatori, kas apsaimnieko 88% tirgus, ir gatavi turpināt, kamēr atlikušie 12% klientu var palikt bez apsaimniekotāja pēc 14. septembra.

Ņemot vērā šo situāciju, VARAM bija atjauninājusi rīkojuma projektu, sadalot to divās daļās. Tādējādi attiecībā uz tiem operatoriem, kas turpinās, tiks saglabāti nosacījumi, kas bija spēkā līdz 14. septembrim, un tādā veidā tiks izpildīta pilnībā arī KP prasība atjaunot iepriekšējo situāciju, skaidroja Pūce.

Savukārt tiem 12%, kas var palikt bez pakalpojumu sniedzēja, līdz 13. septembrim RD jāveic sarunu procedūra, lai var noslēgt līgumus. Turklāt visas prasības pretendentiem RD jāsaskaņo ar VARAM.

Otra būtiska daļa rīkojumā ir noteikt pienākumu komersantiem veikt pakalpojumu visā pilsētas teritorijā ārkārtējās situācijas laikā, neraugoties uz to vai, atkritumu radītājiem ir līgumi ar operatoriem. Rīkojums arī paredz, ka visi šajā situācijā radušies zaudējumi jāsedz RD, jo tā prasīja VARAM izsludināt šo situāciju.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sēdē vairākkārt uzdeva jautājumus, lai pārliecinātos, vai šo problēmu Rīgā nevarētu atrisināt bez valdības iejaukšanās un ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Valdības rīkojumā par ārkārtējo situāciju Rīgas domei uzdots vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kas apliecinājuši gatavību no 2019. gada 15. septembra nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas turpināšanu no 2019. gada 15. septembra, ievērojot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu, kas noteikta līgumos ar Rīgas pilsētas pašvaldību šiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2019. gada 14. septembrim

Domei uzdots pieprasīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav apliecinājuši gatavību no 2019. gada 15. septembra turpināt atkritumu apsaimniekošanu, līdz 2019. gada 12. septembrim iesniegt Rīgas domē ar sākotnējiem atkritumu radītājiem vai valdītājiem noslēgtos līgumus, kas ir spēkā līdz 2019. gada 14. Septembrim.

Domei uzdots nekavējoties piemērot un līdz 2019. gada 13. septembrim noslēgt sarunu procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļā, kurā atkritumu apsaimniekotāji, kas attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz līdz 2019. gada 14. septembrim, nav apliecinājuši gatavību no 2019. gada 15. septembra turpināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.

Domei uzdots, īstenojot šā rīkojuma apakšpunktu par sarunu procedūru, paredzēt tādas prasības pretendentiem, kas nodrošinātu, ka no 2019. gada 15. septembra atkritumu radītājiem vai valdītājiem netiek pasliktināti pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kādi attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir spēkā līdz 2019. gada 14. Septembrim.

Rīgas domei uzdots saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju prasības pretendentiem (tehnisko specifikāciju) un sarunu procedūras rezultātus. Vienoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem līgumi tiek noslēgti saskaņā ar šā rīkojuma 3.1. apakšpunktu un šā rīkojuma 3.3. apakšpunktā paredzētās sarunu procedūras rezultātā, ka minēto līgumu termiņš tiek noteikts līdz brīdim, kamēr ir spēkā ar šo rīkojumu izsludinātā ārkārtējā situācija.

Domei ar 2019. gada 15. septembri uzdots nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlētajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem.

Rīgas domei uzdots nodrošināt, ka līdz ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas darbības laikā sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

Rīkojums nosaka, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir Rīgas dome un par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajām un juridiskajām personām ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas darbības laikā, atbild Rīgas dome.

Tāpat Rīgas domei jānodrošina, ka sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem nekavējoties ir pieejama objektīva un pilnvērtīga informācija par kārtību, kādā tiek nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jau ziņots, ka KP neatļāva atkritumu apsaimniekotājam "Tīrīga" slēgt līgumus ar Rīgas iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

KP lēmumā par pagaidu noregulējumu ir pieci punkti – Rīgas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" nekavējoties jāaptur koncesijas līguma izpilde no noslēgšanas brīža daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Otrs punkts uzdod domei un "Getliņi EKO" atturēties no darbībām, kas pielīdzināmas lēmumā konstatētajam LESD 102.panta iespējamam pārkāpumam. Tāpat pašvaldībai uzdots nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 12. septembrim atsaukt atkritumu apsaimniekošanas līgumu uzteikumus, kas nosūtīti atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem bija spēkā esoši atkritumu apsaimniekošanas līgumi pirms koncesijas līguma noslēgšanas.

Pašvaldībai nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 12. septembrim jāinformē atkritumu radītāji par sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai bija noslēgti līgumi pirms koncesijas līguma noslēgšanas. Domei kopā ar "Getliņi EKO" līdz 12. novembrim jāiesniedz KP plāns, kā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.