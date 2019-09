Burovs uzrunājis līdzšinējos galvaspilsētas atkritumu apsaimniekotājus

Rīgas dome uzrunājusi četrus pašreizējos atkritumu apsaimniekotājus, piedāvājot tos turpināt darbu pēc līguma termiņa beigām, un Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) ir pārliecināts, ka darba organizācija ļaus nodrošināt visu atkritumu Rīgā izvešanu, trešdien LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja pats Burovs.

Burovs skaidroja, ka jau šorīt gaida atbildes no četriem uzrunātajiem operatoriem. Viņš gan neslēpa, ka divi mazie operatori varētu nebūt gatavi turpināt darbu.

No Burova teiktā izriet, ka šie abi mazie operatori apsaimnieko aptuveni 12% no galvaspilsētas atkritumiem un arī Rīgai tas ir liels apjoms. Šie mazie operatori norādījuši, ka jau ir pārdevuši savu tehniku.

Vienlaikus Burovs paudis pārliecību, ka jebkurā gadījumā darbs tiks organizēts tā, ka visi atkritumi Rīgā būs izvesti - ar vai bez ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Burovs skaidroja, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana kalpotu par tiesisku pamatu iedzīvotājiem līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem noslēgt jau pēc pakalpojuma saņemšanas.

Runājot par atkritumu apsaimniekošanas Rīgā jomu kopumā, Burovs klāstīja, ka patlaban Rīgas iedzīvotājiem cenas par atkritumu izvešanu atšķiras, kas, viņaprāt, ir nepareizi. "Esošie operatori runā par jaunu līgumu ar jauniem izcenojumiem. Tas ir viens no mērķiem – apstiprināt vienu summu par visu pilsētu un apstiprināt to saistošajos noteikumos," norādīja Burovs.

Rīgas mērs gan vairākkārt uzsvēra, ka pašvaldība darīs visu, lai pēc 15.septembra, kad beidzas pašreizējie atkritumu apsaimniekošanas līgumi, galvaspilsēta neieslīgtu atkritumos.

Piemēram, uzņēmuma "Eco Baltia vide" preses pārstāve Daiga Buča trešdienas rītā portālu "Delfi" informēja, ka "Eco Baltia vide" apliecinājusi Rīgas domei gatavību turpināt līgumu.

Vides apsaimniekošanas uzņēmums otrdienas, 10. septembra, vakarā saņēmis vēstuli no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, kurš, izpildot Konkurences padomes (KP) lēmumu, atsaucis savu iepriekš nosūtīto līguma uzteikumu. Uzņēmums, ievērojot Rīgas domes noteiktos termiņus, rakstiski apliecinājis, ka piekrīt līgumu turpināt un nodrošināt klientu apkalpošanu Rīgā saskaņā ar līdz šim noslēgtajiem līgumiem, norādīja Buča.

“Esošajā situācijā vienīgais loģiskais risinājums ir turpināt esošos līgumus, lai nepieļautu piesārņojuma krīzi un haosu pilsētā. Ņemot vērā arī KP nostāju, šobrīd politiķiem vairs nav laika izdomāt jaunus “vingrinājumus” ar triecientempa sarunu procedūrām, kuru sekas ir neprognozējamas, sacījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts. Viņš arī uzsver, ka līdz ar to nepieciešams nodrošināt juridisku vienprātību, lai situācijā, kad no 15. septembra uzņēmums turpina pildīt līgumu, netiek apšaubīta šāda soļa leģitimitāte.

“Eco Baltia vide” uzskata, ka, turpinot pildīt līgumu ar pašvaldību, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta 3. daļu paliek spēkā uzņēmuma noslēgtie līgumi ar atkritumu radītājiem un uzņēmumam ir pienākums šos līgumus pildīt.

Konkrētais uzņēmums pauž gatavību arī meklēt risinājumu, lai nodrošinātu arī jaunu klientu apkalpošanu un iespējami ātrākā laikā varētu šiem klientiem uzstādīt konteinerus un nodrošināt atkritumu apkalpošanu, maksimāli samazinot piesārņojuma riskus.

Jau ziņots, ka otrdien pēc vairāku stundu ilgām debatēm un papildus atzinumu pieprasīšanas no Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas Ministru kabinets (MK) nepieņēma Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas (VARAM) rosināto rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgā atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Tā vietā MK nolēma aicināt Rīgas domi (RD) pildīt Konkurences padomes (KP) lēmumu un vajadzības gadījumā atgriezties pie jautājuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu jau valdības ārkārtas sēdē trešdien.

Īsi pirms valdības lēmuma valdības sēdē klātesošais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) skaidroja, ka jau otrdien 10 no rīta bija uzaicinājis uz domi visus četrus līdzšinējos operatorus, no kuriem ieradās tikai trīs, jo viens no mazajiem – "Pilsētvides serviss" – paziņojis, ka vairs nenodarbosies ar šo pakalpojumu sniegšanu Rīgā.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) neatļāva atkritumu apsaimniekotājam "Tīrīga" slēgt līgumus ar Rīgas iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

KP vadītāja Skaidrīte Ābrama, skaidrojot KP pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu, preses konferencē otrdien uzsvēra, ka galvenais uzdevums Rīgas domei šajā gadījumā ir saglabāt konkurenci atkritumu apsaimniekošanas jomā pilsētā, kā tas bijis līdz koncesijas līguma slēgšanai ar "Tīrīga".