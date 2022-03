Būs pieejams atbalsts tehnoloģiski ietilpīgu produktu prototipu izstrādei

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina izmantot iespēju un pieteikt savu produktu vai pakalpojumu Tehnoloģiju biznesa centra (TBC) programmā, lai saņemtu atbalstu tehnoloģiski ietilpīgu prototipu izstrādei. Katrs projekts varēs saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro ar 100% atbalsta intensitāti, informē LIAA.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konsultācijas par prototipa izstrādei piemērota partnera atrašanu tiek uzsāktas 2. martā.

"Viens no Latvijas ekonomikas izaicinājumiem ir tehnoloģiski augstu attīstītu produktu vai pakalpojumu attīstība. Biznesa ideju konkursos un hakatonos tiek kaldinātas daudz labas un perspektīvs idejas, tomēr tikai retā no tām tiek īstenota praktiski. Esam identificējuši, ka viens no sarežģītākajiem posmiem jaunu globāli konkurētspējīgu produktu attīstībā ir tirgū prezentējama prototipa izstrāde, tādēļ TBC programmā iespējams piesaistīt finansējumu un pieredzējušu profesionāļu atbalstu tieši šim biznesa attīstības posmam," stāsta LIAA direktors Kaspars Rožkalns, uzsverot, ka šāda veida mērķēts atbalsts līdz šim LIAA administrētajās programmās nav bijis pieejams.

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra programma PROTOTECH ir veidota sadarbībā ar Latvijas universitātēm un tā piedāvā iespēju no garāžām pārcelties uz labi aprīkotām laboratorijām, lai pieredzējušu mentoru vadībā daudz straujāk virzītos uz mērķi, radīt pasaulē pieprasītus produktus ar augstu eksportspēju. Programma ir īpaši piemērota jaunajiem profesionāļiem, zinātniekiem vai studentiem, kuriem ir iestrādes tehnoloģiski augstu attīstītu produktu veidošanā. Būtisks nosacījums atbalsta saņemšanai būs arī projekta komandas faktoram.

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā pārstāvētās tehnoloģiju nozares atbilstība viedajām specializācijām, tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL), produkta komerciālais potenciāls, produkta testēšanas iespējas kā arī komandas kopējā kompetence.

Pieteikumus atbalsta saņemšanai no 2022. gada 4. līdz 24. aprīlim platformā varēs iesniegt gan fiziskas gan juridiskas personas. Pirmajā uzsaukumā plānots atbalstīt vismaz 15 prototipu izstrādi.