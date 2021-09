Būtiski pieaugusi lietoto automašīnu cena, palielinās arī pieprasījums pēc līzinga

Covid-19 pandēmijas ietekmē arī šogad auto ražotāji ir būtiski piebremzējuši jaunu automašīnu ražošanu un ir krietni pieaudzis automašīnu piegādes laiks; pircējiem nākas izvēlēties no tā, kas ir pieejams, nevis to, ko sirds kāro. Līdz ar to aug pieprasījums arī pēc lietotajiem auto, bet automašīnu cenas vidēji ir palielinājušās par 20 %.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lietotu auto segmentā Baltijā vērojama aktīva rosība – "Citadele Leasing" finansējuma apjoms lietotu automašīnu iegādei līzingā šogad pieaudzis par 12 %.

"Kā liecina mūsu novērojumi, jaunu auto īpašnieki un nomas kompānijas, kas iegādājušies tās operatīvajā līzingā pie mums, tik aktīvi tās vairs nepārdod otrreizējā tirgū un arī nemaina pret jauniem modeļiem, kā tas būtu bijis pirms pandēmijas. Galvenais iemesls – tirgū jaunu auto krājumi noliktavā tikpat kā nav, vai to apjoms un zīmolu skaits ir ļoti ierobežotā daudzumā. Operatīvā līzinga līgumi tiek pagarināti vai pārslēgti uz finanšu, un tādējādi tirgū nenonāk mazlietotas automašīnas. Tā rezultātā piedāvājums tirgū ir būtiski samazinājies," situāciju raksturo "Citadele Leasing" valdes priekšsēdētājs Ģirts Glāzers.

Arī "Moller Auto Baltic" pārdošanas vadītājs Baltijā Matīss Gibolis akcentē lietoto automašīnu pieprasījuma pieaugumu pēdējos sešos mēnesos, kas saistīts ar jauno automobiļu segmenta sarežģījumiem ražošanas un piegādes ķēdēs. "Šis faktors būtiski ietekmējis lietotu automobiļu otrreizējā piedāvājuma apjomu. Šī tendence ir globāla, un ar to saskaras automobiļu tirgotāji visā pasaulē. Vienkāršiem vārdiem runājot, otrreizējā tirgū neienāk lietoti automobiļi pietiekamā apjomā. Tā rezultātā cenu pieaugums mazlietoto automobiļu segmentā (līdz 5 gadiem), salīdzinot ar 2020. gadu, ir aptuveni 20 %," viņš saka.